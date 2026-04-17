El Gobierno amplía el Régimen de Aduana en Factoría a todos los sectores productivos

El Gobierno nacional modificó el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) con el objetivo de facilitar la importación de insumos destinados a la fabricación local.

A través del Decreto 252/2026, la normativa que anteriormente beneficiaba solo a la industria automotriz se extiende ahora a todas las cadenas productivas de la Argentina, permitiendo el ingreso de componentes sin el pago inmediato de derechos de importación.

Simplificación de procesos y competitividad

El sistema permite que las empresas posterguen el pago de tributos hasta que el bien final sea vendido en el mercado interno, o queden exceptuadas si el producto se exporta.

Según los considerandos de la medida, el cambio busca "simplificar, modernizar y ampliar el acceso al régimen aduanero y promover así la incorporación de valor agregado local a los insumos importados".

La reforma advierte que el marco anterior, con dos décadas de vigencia, presentaba "obstáculos significativos que limitaban su eficacia para fomentar la producción y las exportaciones". En este sentido, la nueva norma elimina barreras administrativas que dificultaban la operatividad de las empresas.

Cambios técnicos en la normativa aduanera

Entre las modificaciones principales, se destaca la eliminación de la garantía global única, permitiendo ahora cualquier opción prevista en el Código Aduanero.

Esta exigencia, según el texto oficial, "representaba una carga financiera que actuaba como una barrera de acceso para los operadores". Además, se suprimió el requisito de firmar actas-convenio con cámaras sectoriales para acceder al beneficio.

La medida establece también un plazo de un año para efectivizar los pagos de los productos comercializados localmente.

Con esta reforma, el Ejecutivo apuesta a mejorar el capital de trabajo de las industrias y dotar de mayor competitividad externa a los productos elaborados en el país al eliminar tributos que encarecían el precio final.