Javier Milei defendió su discurso en el Congreso y apuntó contra la oposición: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a defender su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y apuntó con contra el kirchnerismo, al asegurar que no permitirá que lo "lleven puesto" como, según afirmó, ocurrió con el exmandatario Mauricio Macri.

En una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que los bloques opositores "detestan el orden espontáneo" y aseguró que las agresiones comenzaron desde ese sector. "A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri. No me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos", expresó.

En esa línea, el Jefe de Estado también cuestionó las críticas de algunos sectores políticos y periodísticos por el tono de su exposición en el Congreso. Según indicó, muchos detractores "no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas".

Además, reconoció que no hubo nada planificado respecto a las respuestas que realizó durante la jornada legislativa, ya que no puede prever las reacciones de sus "enemigos políticos", según explicó.

Situación económica actual

En relación con la situación económica del país, el presidente afirmó que la Argentina todavía enfrenta desafíos, aunque destacó avances durante su gestión. "No somos Suiza, pero bajamos la pobreza al 27% y sacamos a más de 12 millones de personas de la pobreza", destacó.

El Presidente también proyectó que, si continúan las políticas actuales, la economía podría crecer un 8% y la inflación volvería a una tendencia descendente.

Cierre de Fate y desempleo

Consultado sobre el cierre de la empresa Fate, propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla, que implicó la pérdida de unos 920 puestos de trabajo, Milei reconoció el impacto social de la medida.

"Yo he estado desempleado y sé lo que es el dolor de la gente", afirmó. Sin embargo, señaló que, aunque algunos empleos se pierdan en ciertos sectores, el proceso de transformación económica generará nuevos puestos de trabajo en otras áreas.

El mandatario también cuestionó a empresarios como Paolo Rocca y el propio Madanes Quintanilla, a quienes acusó de haber operado contra su gobierno. "No soy antiempresario, pero el empresario no puede comprar favores sin un corrupto. A algunos les gustaban mucho los gobiernos anteriores", sostuvo, al tiempo que reiteró su postura contra lo que denomina "empresaurios".

Internas en el Gobierno y futuro político

Milei opinó de los rumores sobre tensiones internas entre la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, y calificó esas versiones como "tonterías".

En ese contexto, el mandatario negó que su hermana sea quien gobierna en su lugar y aseguró que dentro del equipo es natural que existan diferencias.

Por otra parte, descartó cualquier intención de impulsar una reforma constitucional o buscar una reelección indefinida. "Si en 2031 soy reelecto, me voy al campo con mis hijitos de cuatro patas a vivir de dar conferencias", afirmó.

Justicia, AFA y política internacional

El Presidente respaldó además la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y aseguró que, si dirigentes de la AFA como Claudio 'Chiqui' Tapia cometieron delitos, deberán responder ante la Justicia.

Finalmente, reiteró su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel y volvió a cuestionar el memorándum con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, además de mencionar el caso del fiscal Alberto Nisman. También sostuvo que Irán representa un riesgo global por el desarrollo de armas nucleares y por el financiamiento de organizaciones terroristas.