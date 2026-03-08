El Ministerio de Justicia buscará cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que comenzará un proceso interno en el que podrán "verificar y actualizar los requisitos" para cubrir más de 200 vacantes federales.

El titular de la cartera de Justicia detalló en un comunicado que se buscará ocupar 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y de 65 defensores oficiales para mejorar el funcionamiento y la celeridad en las causas.

Uno de los objetivos de esta medida será el análisis del Decreto 588/2003 "para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación".

Se trata de una de las primeras medidas de Mahiques, luego de ser comunicado como el reemplazante de Mariano Cúneo Libarona tras su renuncia como titular del área.

El comunicado del Ministerio de Justicia sobre el nombramiento de jueces federales.

Una de las principales novedades en el proceso será la actualización de antecedentes penales a los ternados desde el Registro Nacional de Reincidencia, que será un paso previo y obligatorio.

"Se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero", argumentaron en el comunicado oficial.

Que dice el Decreto 588/2003 que rige para la elección de jueces

El Decreto 588/2003 establece en su segundo artículo que se deberá adoptar un procedimiento específico "para el nombramiento de los Jueces de los tribunales federales inferiores"

Además, detalla que se comunicarán en las páginas oficiales del Ministerio de Justicia "el cargo a cubrir, la integración de la respectiva los puntajes obtenidos por los profesionales propuestos en las etapas de evaluación cumplidas, y el Curriculum Vitae de cada uno de los ternados".