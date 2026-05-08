Un hombre murió tras la explosión de un matafuegos en un comercio en Chaco

Un trágico incidente generó conmoción en las últimas horas en la provincia de Chaco. Un trabajador murió y otro resultó gravemente herido luego de la explosión de un extintor en un local de recarga de matafuegos de la ciudad de Sáenz Peña.

El impactante hecho ocurrió durante la mañana de este jueves en un comercio ubicado sobre calle 12, entre 5 y 7, en el barrio Ensanche Sur.

Según indicaron los investigadores, la víctima fatal fue identificada como Guillermo Strula, de 65 años, falleció en el acto debido al fuerte impacto provocado por el estallido de un cilindro de gran porte mientras realizaban tareas de recarga.

En tanto, informaron que otro empleado del negocio sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital 4 de Junio, donde permanece internado.

Tras lo sucedido, efectivos policiales y personal de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y desplegaron un operativo en el área para permitir el trabajo de los peritos del Gabinete Científico. Las primeras tareas de inspección se centraron en determinar las condiciones en las que se manipulaba el equipo sometido a presión.

El fiscal César Collado, a cargo de la investigación, confirmó que durante las primeras pericias se detectaron posibles irregularidades en el funcionamiento del local y en las condiciones laborales. Según explicó, las personas "estaban trabajando en condiciones precarias", lo que podría haber influido directamente en el desenlace fatal.

La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio culposo y lesiones graves, con una imputación inicial dirigida al propietario del comercio, oriundo de Villa Ángela.

Por último, el funcionario judicial remarcó además que este tipo de establecimientos deben cumplir estrictas normas IRAM e ISO vinculadas a la manipulación de materiales sometidos a presión y a protocolos de seguridad industrial. Como parte de las medidas preventivas, la Municipalidad de Sáenz Peña dispuso la clausura del local mientras continúan las investigaciones.