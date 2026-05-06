Quiso escapar de un control policial, chocó dos camionetas y atropelló a un agente de tránsito

Un motociclista fue detenido esta mañana en Chaco tras intentar evadir un control vial en la intersección de Sarmiento y la Ruta Nacional 16, provocar un choque múltiple y atropellar a un inspector de tránsito municipal de 41 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 en el acceso norte de la ciudad, donde la Policía Caminera y agentes municipales realizaban controles conjuntos de rutina.

Una moto Motomel de 150 cc con tres ocupantes pasó junto al retén y, en lugar de detenerse, aceleró para eludirlo. El conductor perdió el control e impactó contra una camioneta Toyota que circulaba por la zona.

Sin frenar, embistió al inspector que cumplía funciones en el operativo. El trabajador municipal sufrió lesiones en el brazo y en la pierna izquierda, fue asistido por una ambulancia en el lugar y se encuentra fuera de peligro, aunque en observación.

La secuencia del choque

La fuga no terminó ahí: el motociclista siguió su marcha y terminó chocando contra una camioneta Ford F-100 estacionada cerca del operativo. Fue reducido metros después por los efectivos que participaban del control.

La moto quedó secuestrada por múltiples infracciones municipales vinculadas a la maniobra evasiva. No trascendió qué ocurrió con los otros dos ocupantes que viajaban en el rodado.

En la escena trabajaron peritos del Gabinete Científico para establecer la mecánica del hecho. La fiscal en turno, Lilian Irala, dispuso la aprehensión formal del conductor bajo la carátula de "supuestas lesiones".

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