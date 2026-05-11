Tragedia en Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieron tras una fuerte explosión e incendio

Un trágico hecho generó gran conmoción en las últimas horas en Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz. Una fuerte explosión provocó un incendio en un complejo de departamentos y dejó al menos tres personas muertas -un bebé de dos meses y dos adultos mayores- y al menos siete heridos.

Según relataron vecinos de la zona, antes del fuego se escuchó una potente detonación en la casa ubicada en el barrio San Antonio de Padua, lo que desencadenó un amplio operativo de rescate y búsqueda entre los escombros.

Tras el estallido, residentes del barrio intentaron auxiliar a las personas atrapadas hasta la llegada de Bomberos, policías y equipos de emergencia que desplegaron un amplio operativo en el lugar.

Las autoridades provinciales confirmaron que entre los heridos hay cuatro menores de edad, de entre 8 y 12 años, que sufrieron quemaduras y lesiones de distinta consideración. También fueron asistidos tres adultos, mientras que una mujer debió ser trasladada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de su estado.

En paralelo, personal de Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz mantienen un intenso trabajo de remoción de escombros y búsqueda de personas desaparecidas. Según indicaron fuentes oficiales, se intenta localizar a dos adultos y a un bebé que podrían haber quedado atrapados dentro de la vivienda afectada por el incendio.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno santacruceño activó protocolos de emergencia en distintos centros de salud de la región. Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia quedaron en alerta para recibir posibles derivaciones y reforzaron sus áreas críticas con personal médico especializado.

Mientras se investigan las causas que originaron la explosión, el Gobierno provincial también implementó dispositivos de contención psicológica y asistencia social para las familias afectadas. Equipos del Consejo Provincial de Educación y del Ministerio de Desarrollo Social trabajan en el acompañamiento de los allegados y de las personas derivadas a distintos centros médicos tras la tragedia.