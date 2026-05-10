Causa ANDIS: piden una pericia sobre la voz de Spagnuolo para comprobar la veracidad de los audios

El fiscal federal Franco Picardi solicitó al juez Ariel Lijo que cite al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo para que aporte material que permita peritar si es su voz la que aparece en los audios que originaron la investigación por presuntas irregularidades en el organismo.

El pedido fue realizado tras la pericia ordenada por el magistrado sobre las grabaciones.

Caso ANDIS: qué pidió el fiscal Picardi

En su escrito, Picardi solicitó que se convoque a Spagnuolo "a los fines de que aporte el material que se estime pertinente, necesario y útil para realizar la pericia". Entre las opciones, figuran que se presente a hablar ante los tribunales o que facilite un audio grabado por él para comparar la voz.

El peritaje de los audios ordenado por Lijo estará a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, con la posible incorporación de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Analizarán si las grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, si fueron editadas y si los segmentos atribuidos a Spagnuolo son compatibles con una voz humana real y con la del imputado.

En la denominada causa ANDIS se investiga una supuesta asociación ilícita que habría manipulado procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud. Según la acusación, se simulaban competencia entre oferentes y se direccionaban adjudicaciones a determinadas empresas. De esta manera, se habrían obtenido beneficios económicos millonarios en perjuicio del Estado.