Caso ANDIS: Diego Spanuolo se negó a declarar en el inicio de la nueva ronda de indagatorias

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes en la causa por presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo.

En el inicio de una nueva ronda de indagatorias, Spagnuolo se presentó ante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, pero rechazó brindar testimonio. Tampoco presentó un escrito y, asimismo, reclamó que se realice el peritaje a los audios por los cuales empezó a ser investigado.

La misma postura adoptó minutos después Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

En total, son 35 indagatorias a ex funcionarios y empresarios que se llevarán a cabo hasta el 26 de mayo. Entre los citados aparece Miguel Ángel Calvete, el supuesto lobista entre la ANDIS y el sector privado.

"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", sostuvo el juez Lijo en su resolución. Estos actos de corrupción, según pudo comprobar el fiscal Picardi, se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

Diego Spagnuolo evitó declarar ante los periodistas en Comodoro Py.

"Se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. Simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente acordadas", señaló el magistrado.

Además, Lijo decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: "Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos -y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado-".

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en el caso por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.