Causa ANDIS: la Justicia ordenó peritar los audios de Diego Spagnuolo para verificar su autenticidad

El juez federal Ariel Lijo ordenó que se realicen peritajes técnicos de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el organismo.

La medida apunta a verificar la autenticidad de las grabaciones que dieron origen a la denuncia. La decisión de Lijo responde a una orden de la Cámara Federal y marca una diferencia con el criterio que había adoptado su predecesor subrogante en el Juzgado Federal N°11, Sebastián Casanello.

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La pericia estará a cargo de Gendarmería

El análisis de los audios fue encomendado a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina.

Los especialistas de la fuerza deberán determinar si las grabaciones presentan signos de edición o manipulación, si el origen de los audios es genuino y si existe evidencia de que las voces hayan sido generadas o alteradas mediante Inteligencia Artificial (IA).

"El objetivo es verificar si las grabaciones presentan alteraciones por IA u otros métodos técnicos", detalla la resolución del magistrado.

Los supuestos audios de Spagnuolo fueron el detonante de una causa que hoy ya cuenta con múltiples imputados por delitos de fraude al Estado, cohecho y asociación ilícita.

No obstante, aunque fueron el disparador de la investigación, no habían sido incorporados formalmente como prueba central hasta ahora. El Ministerio Público Fiscal sostiene que la causa cuenta con pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones.