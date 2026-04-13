Causa ANDIS: denuncian financiamiento ilegal de un acto de Javier Milei

En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Yamil Castro Bianchi presentó una ampliación de la denuncia ante el Juzgado Federal N° 3 para sumar un audio que revelaría cómo se financió un acto del presidente Javier Milei en el que presentó su libro.

Según el escrito, la grabación difundida en las últimas horas refuerza la hipótesis de una posible articulación entre empresarios, proveedores del Estado y el financiamiento de actividades políticas.

De acuerdo a lo trascendido, en el audio se menciona un aporte cercano a 70 mil dólares realizado por empresarios del sector farmacéutico para cubrir el alquiler de un miniestadio en Villa Crespo.

Javier Milei en la presentación de su libro "La construcción del milagro".

A partir de este elemento, la presentación solicita diversas medidas de prueba, entre ellas la citación como testigos del periodista Raúl Kollmann, autor de la investigación, y de Florencia Pérez Roldán, cuya voz sería una de las registradas.

Además, se pidió incorporar formalmente la nota periodística al expediente, realizar una pericia informática sobre el audio y preservar dispositivos electrónicos que puedan contener información relevante.

El 6 de octubre de 2025, Milei presentó su libro "La construcción del milagro" en ese recinto, en un evento que incluyó un espectáculo musical.

Medidas de prueba y testigos clave

En la investigación difundida por Kollmann, se vuelve a señalar el presunto aporte de unos 70.000 dólares por parte de empresarios farmacéuticos para solventar los gastos del acto. Siempre según esa línea investigativa, el dinero provendría de retornos o beneficios derivados de contratos con la ANDIS.

La ampliación sostiene la existencia de un posible esquema de beneficios indebidos entre funcionarios y empresarios, orientado a financiar actividades políticas privadas del Presidente, y advierte sobre eventuales maniobras de encubrimiento.

La ANDIS está bajo investigación por un presunto entramado de corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo, ex funcionario y ex abogado de Milei.

La causa apunta a la posible adjudicación irregular de contratos millonarios para la compra de medicamentos e insumos con sobreprecios, junto con el pago de coimas por parte de proveedores, que habrían incluido retornos destinados a funcionarios.