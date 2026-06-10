Causa ANDIS: Spagnuolo pide anular el peritaje de los audios y se niega a aportar su voz

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo solicitó a la Justicia que declare la nulidad de la pericia ordenada sobre los audios incorporados a la causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en el organismo y suspenda cualquier medida destinada a obtener muestras de su voz.

El abogado defensor Pablo Parera presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py para pedir la nulidad del punto de pericia en el que el juez Ariel Lijo, tras la solicitud del fiscal Franco Picardi, ordenó un "análisis comparativo con material indubitado" de los audios.

Al respecto, el magistrado sostuvo que la Gendarmería Nacional -a cargo del peritaje- "deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia".

En su presentación, Parera planteó como argumento central que esto vulneraría el derecho de Spagnuolo a no autoincriminarse ya que lo convierte indebidamente en "sujeto de prueba". Consideró que la citación al ex jefe de la ANDIS para aportar su voz "sin haber requerido que previamente preste su consentimiento" constituye un "forzamiento de colaboración ilegal".

"Su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable respecto de la acusación que soporta", advirtió el letrado.

El ex titular de la ANDIS se niega a aportar su voz para realizar la comparación con los audios que se le atribuyen.

Añadió que "los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba" y remarcó que la garantía constitucional prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional opera como un límite para ese tipo de medidas.

La defensa de Spagnuolo sostiene que los audios fueron editados

Asimismo, la defensa de Spagnuolo cuestionó la autenticidad de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad al aseverar que presentan signos evidentes de manipulación.

"Las características específicas de los audios permiten visualizar que se trata de un monólogo", afirmó en el planteo y remarcó que en los registros solo se escucha una voz pese a que el contenido reflejaría conversaciones entre dos o más personas.

En este marco, evaluó que las grabaciones podrían haber sido construidas mediante "un ensamblaje de distintos fragmentos de diversas comunicaciones en un único documento". La defensa sugirió que la eliminación de los interlocutores sería una manipulación "para disimular una provocación o incitación que se le realizó al hablante".