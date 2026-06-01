Ordenan peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se menciona a Karina Milei

El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en el marco de la investigación por presunta corrupción en el organismo.

El magistrado dispuso que se realice un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el supuesto cobro de sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo. Spagnuolo sostiene que las piezas de audio difundidas a través de un canal de streaming son falsas.

Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.

En este marco, el fiscal Franco Picardi nombró a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para controlar la medida, mientras que las farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos al igual que la representación legal del ex funcionario, encabezada por el abogado Mauricio D'Alessandro, que designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok.

El consultor técnico presentó un pliego de diez puntos orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales.

La hipótesis de la defensa de Spagnuolo es que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en ambientes públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas.

A pesar de la pericia que se realizará de las grabaciones, las autoridades judiciales aclararon que la causa no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes.