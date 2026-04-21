"Se fue a Capital, no la vas a ver más": el macabro comentario que le hizo el presunto femicida al hijo de la víctima

"Se fue a Capital, no la vas a volver a ver más". Con esa frialdad Brian Leandro Lesta, de 31 años, intentó sacarse de encima al hijo de 12 años de su pareja cuando el chico fue hasta la casa de la calle Nardo, en la localidad de Claypole, para preguntar por su mamá. Gisele Alejandra Ruocco, de 35 años, ya estaba muerta y enterrada en el mismo terreno donde el acusado pronunció esa frase.

El instinto del menor fue más fuerte. Ante la sospecha de que algo terrible había pasado y frente a la ausencia prolongada de Gisele, el nene pidió una pala y comenzó a cavar en el patio de la vivienda que su madre compartía con Lesta.

Fue allí, en medio de la desesperación vio el brazo con el tatuaje de su mamá y salió corriendo a decirle a su abuela.

Gisele era madre de seis hijos, aunque debido a una situación de extrema vulnerabilidad y consumos problemáticos, no convivía con ellos.

Según los testimonios recolectados, era habitual que la pareja pasara semanas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual la falta de noticias sobre su paradero no encendió las alarmas de inmediato.

La autopsia confirmó que fue asesinada a puñaladas antes de ser ocultada bajo tierra. Para la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI 16 de Lomas de Zamora, no hay dudas de la autoría.

Tras el hallazgo del cuerpo, Lesta desapareció de los lugares que solía frecuentar, iniciando una breve fuga que terminó el pasado lunes por la noche cuando la policía logró interceptarlo en la vía pública en el partido de Merlo.

En el allanamiento realizado en la precaria vivienda de Claypole, los peritos de la Policía Científica secuestraron el documento de identidad de Lesta.

Este hallazgo, sumado al testimonio del hijo de la víctima sobre el último contacto que tuvo con el sospechoso, fue la pieza clave que permitió cerrar el cerco sobre el hombre, quien ahora deberá enfrentar una causa por femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Antecedentes

Lesta no es un desconocido para el sistema penal, ya que cuenta con antecedentes por lesiones en riña y robo agravado por el uso de arma. Los investigadores señalaron que tanto la víctima como el victimario atravesaban severos problemas de adicciones.

El detenido quedó a disposición de la justicia de Lomas de Zamora, mientras se esperan los resultados finales de las pericias forenses sobre las armas blancas secuestradas en la vivienda para determinar cuál fue la utilizada en el ataque.