Carreras a distancia: comienza el proceso de inscripción en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes abrió las inscripciones a materias para las carreras de modalidad a distancia correspondientes al segundo período de 2026. El proceso estará habilitado desde el 28 hasta el 30 de abril, según informaron desde la institución.

Previo al inicio de la inscripción, los estudiantes podrán consultar su coeficiente y la banda horaria asignada a través del sistema Autogestión Guaraní, disponible dentro del Campus Virtual de la universidad. Este paso resulta clave para organizar la selección de materias en función de las prioridades académicas.

El inicio de clases del segundo período está previsto para el 14 de mayo de 2026, dando continuidad al calendario académico de las propuestas virtuales que ofrece la casa de estudios.

Por otra parte, la universidad recordó que ante dudas o inconvenientes técnicos vinculados al acceso al Campus Virtual, se encuentra disponible un canal de atención a través de WhatsApp o Telegram al número 11 6641 4809 (solo mensajes de texto), así como el correo electrónico [soporte@uvq.edu.ar](mailto:soporte@uvq.edu.ar), destinado a brindar asistencia a la comunidad estudiantil.