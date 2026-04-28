Golpe a ladrones de autos en Quilmes Oeste: dos detenidos y elementos recuperados

Dos personas fueron detenidas luego de un allanamiento realizado en una vivienda señalada por vecinos, en el marco de una investigación por un robo a un automóvil en la zona oeste de Quilmes.

El hecho se inició en la intersección de Donato Álvarez y calle 821, cuando efectivos se encontraban realizando tareas de prevención. Como consecuencia, fueron interceptados por un hombre que denunció que, minutos antes, había dejado su vehículo estacionado y, al regresar, constató que autores desconocidos le habían roto uno de los vidrios para sustraer pertenencias del interior.

Según relató la víctima, a partir de testimonios de vecinos logró identificar el domicilio al que habrían ingresado los sospechosos tras cometer el ilícito. Con esa información, tomó intervención el Gabinete Técnico Operativo de la seccional, que avanzó con las tareas investigativas.

Tras dar aviso a la UFI N° 2 del Departamento Judicial Quilmes, se dispuso un allanamiento de urgencia, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías en turno.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle 821 al 2100, donde los efectivos irrumpieron y lograron la aprehensión de un hombre y una mujer. Durante el operativo, además, se secuestraron los elementos denunciados como robados y diversas herramientas que serían utilizadas para este tipo de delitos.

Por disposición de la fiscalía interviniente, ambos sospechosos quedaron aprehendidos en orden al delito correspondiente y fueron trasladados, junto con las actuaciones, a sede judicial para continuar con el proceso.