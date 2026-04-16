Criar a un hijo superó los $500.000 mensuales

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes en la Argentina experimentó una nueva suba en el tercer mes del año, superando el medio millón de pesos incluso en el tramo de menor edad.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el gasto para sostener a un menor de 1 año alcanzó los $515.236, mientras que la cifra se eleva considerablemente para los niños en edad escolar.

Los costos por rangos de edad

El informe técnico detalla que criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $676.431 durante marzo.

Para los otros segmentos, las cifras oficiales se ubicaron en $616.046 para niños de 1 a 3 años y $538.587 para el rango de 4 a 5 años. Estos valores combinan tanto la adquisición de bienes y servicios como el valor económico del tiempo dedicado al cuidado.

Para el cálculo de los bienes, el instituto toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud.

En cuanto al costo del cuidado, el INDEC utiliza la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen de personal de casas particulares.

Inflación y contexto económico

La difusión de estos montos ocurre en paralelo a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el mes de marzo registró una variación del 3,4%.

Con este dato, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se posiciona en el 9,4%.

"Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza", explicó el organismo en su reporte oficial para justificar la metodología aplicada en el relevamiento de estos indicadores de consumo.