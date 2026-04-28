Luis Caputo admitió una caída de la actividad en febrero, pero vaticinó que la inflación volverá a bajar desde abril

En el marco de la apertura del Congreso Económico Argentino en ExpoEfi 2026, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, analizó el escenario macroeconómico actual con una mezcla de realismo y optimismo de cara al mediano plazo.

El funcionario del Gobierno de Javier Milei reconoció que los indicadores de actividad económica de febrero mostraron un retroceso, aunque buscó matizar el dato al encuadrarlo dentro de un proceso de normalización tras alcanzar niveles "récord" en meses previos.

El ministro de Economía estuvo en la ExpoEfi 2026.

Durante su disertación, Caputo puso el foco en la capacidad exportadora de la Argentina como motor de salida de la crisis. De acuerdo con las proyecciones del Palacio de Hacienda, el sector energético se perfila como el gran generador de divisas, con un superávit estimado en más de 350.000 millones de dólares para el período que se extiende hasta 2035. A este flujo se le sumarían otros 161.000 millones de dólares provenientes de la minería, consolidando un horizonte de estabilidad externa.

Precios y tasas: el sendero de la desinflación

Uno de los puntos que más expectativa generó entre los asistentes fue el análisis sobre el costo de vida. Tras un marzo que el propio ministro calificó como un

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retome una tendencia descendente a partir de abril.

El jefe de la cartera económica vinculó este proceso a la política de reducción de tasas de interés en moneda local, lo que, según su visión, permitirá consolidar la desaceleración de precios en el segundo trimestre del año.

El rol del campo y la inversión

Caputo también dedicó un tramo de su discurso al sector agropecuario, destacando

Para el ministro, este rendimiento "no es casualidad", sino el resultado de un marco de previsibilidad que el Gobierno pretende profundizar.

"Estamos generando las condiciones para que las inversiones sigan llegando", concluyó el funcionario, ratificando el rumbo del ajuste fiscal y la búsqueda de equilibrio macroeconómico como únicos garantes del crecimiento a largo plazo.