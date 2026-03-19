Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $600.000 en 30 días
Con las tasas actuales, se necesita un capital alto para lograr esa ganancia mensual en bancos argentinos.
Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron que hubo una actualización en las tasas de interés del plazo fijo que ofrecen las entidades bancarias y que puede dar una ganancia que ronda entre el 1,75 y un 2,17% mensual en estas operaciones.
Para obtener una ganancia de $600.000 en un plazo fijo a 30 días, se necesita invertir cerca de $29.200.000 con las tasas actuales.
Este cálculo surge de simulaciones con una TNA cercana al 25%, como la que ofrece el Banco Nación en operaciones online.
Con una inversión de $29.200.000, los interesados podrán acceder a una rentabilidad de 600.000 pesos cuando se cumpla el tiempo establecido para esta operación, debido a que cuentan con una TNA del 25%.
Actualmente, las tasas de plazo fijo varían según la entidad:
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Entre 24% y 25% TNA en operaciones online
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Entre 20,5% y 21,5% en sucursal
En cada una de las entidades, las tasas son:
- BANCO MACRO: 26%
- BANCO PROVINCIA: 25%
- BANCO ICBC: 24,8%
- BANCO NACIÓN: 24%
- BANCO SANTANDER 23%
- BANCO BBVA: 23%
- BANCO CREDICOOP: 22%
- BANCO GALICIA: 21%
- BANCO CIUDAD: 21%