Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 19 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
CAMBIOS

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $600.000 en 30 días

Con las tasas actuales, se necesita un capital alto para lograr esa ganancia mensual en bancos argentinos.

SGorostiaga

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron que hubo una actualización en las tasas de interés del plazo fijo que ofrecen las entidades bancarias y que puede dar una ganancia que ronda entre el 1,75 y un 2,17% mensual en estas operaciones.

Para obtener una ganancia de $600.000 en un plazo fijo a 30 días, se necesita invertir cerca de $29.200.000 con las tasas actuales.

Este cálculo surge de simulaciones con una TNA cercana al 25%, como la que ofrece el Banco Nación en operaciones online.

Con una inversión de $29.200.000, los interesados podrán acceder a una rentabilidad de 600.000 pesos cuando se cumpla el tiempo establecido para esta operación, debido a que cuentan con una TNA del 25%.

La cifra que hay que invertir para ganar 600 "lucas" en un mes.
La cifra que hay que invertir para ganar 600 "lucas" en un mes.

Actualmente, las tasas de plazo fijo varían según la entidad:

  • Entre 24% y 25% TNA en operaciones online

  • Entre 20,5% y 21,5% en sucursal

En cada una de las entidades, las tasas son: 

  • BANCO MACRO: 26%
  • BANCO PROVINCIA: 25%
  • BANCO ICBC: 24,8%
  • BANCO NACIÓN: 24%
  • BANCO SANTANDER 23%
  • BANCO BBVA: 23%
  • BANCO CREDICOOP: 22%
  • BANCO GALICIA: 21%
  • BANCO CIUDAD: 21%

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

3
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Plazo fijo