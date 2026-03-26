Luis Caputo se reunió con empresarios del rubro alimentos en busca de mejorar la "capacidad comercial"

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó un encuentro con autoridades de dos de los mayores grupos alimenticios de la región para abordar los alcances de la adquisición de la mayoría accionaria de reconocida empresa lacteo por parte de otras dos rúbricas destacadas.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario y los empresarios dialogaron sobre el impacto de esta operación en el mercado interno y las proyecciones de crecimiento para la compañía láctea.

Mantuve una muy buena reunión junto a @PALavigne83, con directivos del Grupo Arcor y Danone, con quienes dialogamos sobre el acuerdo estratégico que alcanzaron para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.



Los representantes de Grupo Arcor y Danone destacaron... pic.twitter.com/5kRr4k2NFS — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 26, 2026

Fortalecimiento de la capacidad comercial

Del cónclave también participó el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Los representantes de las firmas compradoras explicaron que el movimiento busca potenciar la estructura de la empresa adquirida y optimizar su llegada al mercado. Según detallaron los directivos, esta operación mejorará la capacidad comercial y los procesos para acelerar el crecimiento de la empresa en el sector.

A través de sus canales oficiales, el titular de la cartera económica calificó el intercambio como positivo.

"Mantuve una muy buena reunión con directivos del Grupo Arcor y Danone, con quienes dialogamos sobre el acuerdo estratégico que alcanzaron para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A", reseñó Caputo.

Compromiso con el mercado local

La adquisición no solo apunta a una reorganización de los activos, sino que pretende asegurar la provisión de productos en las góndolas nacionales.

Los empresarios hicieron hincapié en que la "estrategia ratifica el compromiso de las compañías con el país y que permitirá acercar marcas lácteas de calidad a más consumidores en Argentina".

De esta manera, el Gobierno nacional respalda una operación que busca dar mayor escala a la producción de lácteos, en un esquema de colaboración entre capitales de Grupo Arcor y Danone para consolidar el liderazgo de Mastellone Hermanos S.A. en el sector.