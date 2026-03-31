Reestructuración en Economía: Producción absorbe las áreas de Industria y Comercio

El Gobierno oficializó este martes una reestructuración interna dentro del Ministerio de Economía para agilizar la gestión operativa tras meses de vacancia en puestos clave.

A través del Decreto 215/2026, se dispuso que la Secretaría de Coordinación de Producción absorba de manera temporal las funciones de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. El titular de la primera, Pablo Lavigne, asumirá la totalidad de las competencias del área que se encontraba sin designación oficial desde agosto de 2025.

Unificación de funciones en la Secretaría de Producción

La decisión administrativa busca garantizar la continuidad de las políticas públicas dirigidas a las PYMES, los emprendedores y la economía del conocimiento.

Según el texto oficial, Pablo Lavigne ejercerá estas facultades "hasta tanto se disponga la cobertura de dicho cargo, con excepción de aquellas materias específicas en las que se hubiesen dispuesto reemplazos".

La normativa aclara que este movimiento no implica un aumento del gasto público, dado que se trata de una asignación de tareas a un funcionario que ya se encuentra en ejercicio.

El objetivo del ministro Luis Caputo es centralizar la firma para dinamizar la toma de decisiones en sectores críticos de la economía real.

Nombramientos en el Banco Central y subsecretarías

En paralelo a la reorganización ministerial, el Poder Ejecutivo formalizó la designación de Martín Vauthier como nuevo director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El economista, cercano a Luis Caputo, llega para reemplazar a Federico Furiase, quien se trasladó a la Secretaría de Finanzas.

Si bien el nombramiento de Martín Vauthier rige desde mediados de marzo, fue realizado "en comisión", lo que significa que su confirmación definitiva queda supeditada al acuerdo del Senado. De ser ratificado, su mandato se extenderá hasta septiembre de 2028.

Asimismo, se oficializaron los ingresos de Esteban Javier Fernández Medrano como Subsecretario de Análisis y Modelación Económica, y de Daniela Verónica Ramos, quien asumirá como Subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento.

Estos movimientos completan el cuadro de funcionarios en áreas técnicas de la Secretaría de Política Económica y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.