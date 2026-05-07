Otro cambio en el calendario de pagos de Anses: ¿Quiénes son los jubilados afectados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene todo listo para comenzar a depositar los haberes correspondientes a mayo. Sin embargo, el organismo advirtió que el calendario de pagos sufrirá modificaciones que impactarán en un grupo puntual de jubilados, obligando a reprogramar una de las fechas previstas.

Por otro lado, el organismo confirmó que en mayo se aplicará un aumento del 3,38% en las prestaciones, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta actualización alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, y se verá reflejada en los montos finales que percibirán los beneficiarios.

Cómo quedó el calendario de pagos de Anses tras los cambios

ANSES confirmó que el calendario de pagos de mayo tendrá un retraso hacia el final del mes. Esto se debe al feriado del 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo, que en 2026 cae un día lunes. Esta situación obliga a trasladar los depósitos previstos para esa jornada al martes 26.

El cambio afecta específicamente a los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cuyos DNI finalizan en 2 y 3. Este grupo verá modificado su día de cobro, dentro de un esquema que comenzará a partir del viernes 22 de mayo.

Cabe destacar que el calendario ya había sufrido un ajuste previo debido al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador. Como consecuencia, el inicio de los pagos se trasladó al lunes 11, cuando habitualmente comienza entre el 9 y el 10 de cada mes.

En detalle, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Pensiones No Contributivas:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.





DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

El feriado del 25 de mayo cae lunes, por lo que ANSES corrió la fecha de cobros que era para ese día al martes 26. Esta medida afecta principalemente a los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima.

Aumento por movilidad: ¿cuánto cobran los jubilados en mayo?

De acuerdo con los cálculos basados en la inflación de marzo, en mayo los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 3,38%. Con esta actualización, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera: