ANSES activa un pago extra de $108.000 en Asignaciones Familiares: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un refuerzo de la Tarjeta Alimentar dirigido a un grupo de beneficiarios que perciben asignaciones familiares (SUAF) y cumplen con una serie de requisitos.

El monto único asciende a $108.062 y se incorpora dentro del esquema de pagos de las asignaciones familiares. Tiene como objetivo acompañar a las familias en los gastos de alimentación durante el mes.

De esta manera, el beneficio busca brindar un apoyo concreto para sostener el consumo diario.

¿Quiénes pueden acceder al extra de $108.000 y cuáles son los requisitos?





¿Quiénes pueden acceder al extra de $108.000 y cuáles son los requisitos?

El beneficio de la Tarjeta Alimentar lo reciben de forma automática quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos y adolescentes de hasta 17 años.

También las personas gestantes desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), familias con hijos con discapacidad que cobran AUH -sin límite de edad- y madres que acceden a una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más.

En cuanto a los montos, varían según la cantidad de hijos a cargo. Las familias con un hijo o quienes cobran AUE reciben $52.250, mientras que con dos hijos el monto asciende a $81.936.

En el caso de hogares con tres o más hijos, el refuerzo alcanza los $108.062, que es el valor máximo previsto dentro de esta asistencia.

El pago se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se perciben las asignaciones, siguiendo el calendario habitual de ANSES.

Para saber si corresponde el cobro y la fecha exacta, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y clave, dentro de la sección "Hijos" y "Mis asignaciones", donde el sistema informa si el titular está incluido.

Es importante tener en cuenta que no es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Sin embargo, mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto es clave para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación, especialmente si hubo cambios en la situación del grupo familiar.

La Tarjeta Alimentar forma parte de una política destinada a garantizar el acceso a la canasta básica y reforzar la alimentación en los hogares más vulnerables.

En este sentido, el refuerzo se suma a otras prestaciones y apunta principalmente a familias con mayor carga, funcionando como un complemento económico en un contexto de aumento de precios.

Calendario de pagos de la AUH y el SUAF con la Tarjeta Alimentar





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