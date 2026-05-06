ANSES paga $363.000 a trabajadores sin empleo: ¿Cómo acceder a la ayuda en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará depositando una ayuda clave para personas que se quedaron sin trabajo y necesitan un respaldo económico mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio dirigido a trabajadores formales que atraviesan una situación de desempleo. Para mayo de 2026, el monto máximo de esta asistencia alcanzará los $363.000, según confirmó el organismo previsional.

Además de actualizar los valores, ANSES también dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes, que se organizará, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo: ¿Quiénes pueden acceder a los $363.000 en mayo?

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa o cuyo vínculo laboral haya finalizado bajo determinadas condiciones.

Para mayo, los valores establecidos son los siguientes:

Monto mínimo: $181.500 (equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil)

$181.500 (equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil) Monto máximo: $363.000 (equivalente al 100% del mismo indicador)





El monto final a cobrar se determina de manera individual, ya que ANSES evalúa los aportes realizados por cada trabajador y las condiciones específicas en las que se produjo la desvinculación laboral.

En cuanto a los requisitos, se establecen dos grupos:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato.

deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y contar con al menos 90 días de actividad en el último año antes de quedar desempleados.





Los trabajadores pueden solicitar la Prestación por Desempleo de forma online o presencial en cualquier oficina de ANSES. Más información en anses.gob.ar.

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en mayo?

El calendario de pagos definido por ANSES para esta prestación también se organiza según la terminación del DNI:

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo





Cómo tramitar la prestación

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo es gratuito y puede realizarse de dos formas: de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual del organismo.

Los trabajadores tienen hasta 90 días hábiles desde la fecha de despido para comenzar el trámite. En caso de superar ese período, se aplicará una reducción en la duración del beneficio, descontando un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

Para completar la gestión, es necesario presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Comprobante de la situación de desempleo, que puede ser: Telegrama de despido Carta documento Acta de quiebra del empleador



Ante cualquier duda, los interesados pueden consultar la web oficial del organismo (anses.gob.ar) o utilizar sus canales de atención para verificar requisitos, fechas de cobro y montos actualizados.