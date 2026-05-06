Atención, jubilados: ¿Cuáles son las fechas de cobro de mayo?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya cuentan con el cronograma completo para organizar el cobro de sus haberes correspondientes a mayo de 2026. El organismo previsional confirmó todas las fechas de pago, que se mantienen segmentadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante este mes, los haberes llegarán con un aumento del 3,38%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta actualización impacta en todas las prestaciones del sistema previsional y se complementa con el bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos.

Cómo queda organizado el calendario de pagos de mayo para jubilados y pensionados

El esquema de pagos seguirá la lógica habitual: primero cobrarán quienes perciben la jubilación mínima, junto con los beneficiarios de pensiones no contributivas, mientras que aquellos con haberes superiores lo harán en la segunda mitad del mes.

Jubilados de la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Pensiones No Contributivas:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.





Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se ubica en la segunda parte del mes:

Jubilados y pensionados con haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus fechas de cobro y los montos de sus haberes en la aplicación móvil de Mi ANSES o ingresando a través de anses.gob.ar.

ANSES recuerda que:

El dinero queda depositado en la cuenta desde la fecha asignada

No es obligatorio retirar el efectivo ese mismo día

Se recomienda usar tarjeta de débito para evitar filas

Además, cada beneficiario puede consultar su fecha exacta de cobro a través de la plataforma oficial "Mi ANSES".

Montos confirmados para mayo: ¿Cómo quedan los haberes?

Con la actualización por movilidad y el refuerzo vigente, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: haber básico de $393.174,10. Con el bono de $70.000, el total asciende a $463.174,10.

haber básico de $393.174,10. Con el bono de $70.000, el total asciende a $463.174,10. Jubilación máxima: alcanzará en mayo los $2.646.201,22.

alcanzará en mayo los $2.646.201,22. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): un básico de $314.539,28, que con el bono alcanza los $384.539,28.

un básico de $314.539,28, que con el bono alcanza los $384.539,28. Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: un haber base de $275.221,87, que con el refuerzo llega a $345.221,87.

un haber base de $275.221,87, que con el refuerzo llega a $345.221,87. Pensión para madres de siete hijos: un haber base de $393.174,10, que con el bono alcanza los $463.174,10.



