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Martes, 5 de mayo de 2026

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ANSES: ¿Quiénes reciben el Complemento Leche en mayo y cuál es el nuevo monto?

La ANSES confirmó la actualización del beneficio. Conocé quiénes reciben el pago de forma automática en su cuenta.

Lucía Reppin

En el marco del Plan 1000 Días, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la liquidación del Complemento Leche.

Este beneficio está diseñado para garantizar la provisión de leche y otros alimentos saludables, asegurando un crecimiento óptimo en los primeros años de vida.

¿Quiénes están habilitados para cobrarlo?

A diferencia de otros trámites, el Complemento Leche no requiere una inscripción previa, ya que su implementación es automática para los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) para Protección Social.

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada hijo o hija de hasta 3 años de edad.

Montos actualizados para mayo 2026

El monto se deposita de manera conjunta con la asignación correspondiente, simplificando el acceso al dinero para las familias. La cifra para mayo de 2026 es de $53.290.

Al ser un pago por cada menor de 3 años, si una madre tiene dos hijos dentro de ese rango etario, percibirá el doble del valor del complemento en su liquidación final.

¿Quiénes están habilitados para cobrarlo?A diferencia de otros trámites, el Complemento Leche no requiere una inscripción previa, ya que su implementación es automática para los siguientes grupos:Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) para Protección Social.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada hijo o hija de hasta 3 años de edad.Montos actualizados para mayo 2026El monto se deposita de manera conjunta con la asignación correspondiente, simplificando el acceso al dinero para las familias. La cifra para mayo de 2026 es de $53.290.Al ser un pago por cada menor de 3 años, si una madre tiene dos hijos dentro de ese rango etario, percibirá el doble del valor del complemento en su liquidación final.Complemento Leche de la ANSES en mayo.
Complemento Leche de la ANSES en mayo.

Calendario de pagos según el DNI

El cronograma para las asignaciones familiares y el complemento alimentario se rige por la terminación del documento del titular. Las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Para consultar si el beneficio fue acreditado correctamente, los usuarios pueden ingresar a la aplicación Mi ANSES o a la web oficial del organismo, dirigirse a la sección "Hijos" y luego a "Mis asignaciones".

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