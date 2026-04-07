AUH de ANSES: ¿Cuánto se cobra en abril de 2026 sumando Tarjeta Alimentar y Complemento Leche?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó los preparativos para el inicio de los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Tras el ajuste mensual basado en la inflación de febrero, el monto bruto de la asignación se eleva a $136.666. Sin embargo, la cifra que llega al bolsillo es diferente, ya que el organismo retiene mensualmente el 20% hasta la presentación de la Libreta al año siguiente.

Más allá del haber base, el dato clave para las familias es la combinación de los programas de asistencia alimentaria. Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días se liquidan de forma conjunta con la AUH.

Eso genera un ingreso total que, en el caso de familias con hijos pequeños, puede superar los $213.000 por beneficio. A continuación, se desglosan los valores confirmados y las fechas en las que se verá reflejado el dinero en las cuentas.

Montos de abril: ¿Cuánto se cobra por cada hijo?





Considerando la retención obligatoria de la ANSES y los beneficios adicionales, así quedan los montos para abril de 2026:

AUH (cobro directo 80%): $109.332,80.

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250.

Complemento Leche (hasta 3 años): $51.547.

Total estimado por un hijo menor de 3 años: $213.129,80.

Para familias con más hijos, la Tarjeta Alimentar escala a $81.936 (2 hijos) y a $108.062 (3 o más hijos). Por su parte, la AUH por Discapacidad alcanza un monto de $356.002,40 este mes.

¿Cuánto cobra en abril la AUH con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche?

Calendario de pagos para la AUH: ¿Cuándo te toca según tu DNI?





El cronograma de acreditación comenzará el viernes 10 de abril y se extenderá durante las siguientes dos semanas. Es importante recordar que los fondos se depositan de forma automática en la cuenta bancaria habitual:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Recordatorio sobre la Libreta AUH





Para quienes todavía no lo realizaron, este mes es ideal para gestionar la Libreta AUH a través de la plataforma Mi ANSES. La presentación de este formulario (PS 1.47) es el único camino para destrabar el 20% retenido durante 2025 y asegurar la continuidad del cobro de la Ayuda Escolar Anual, que para este periodo se ubica en los $85.000.

El trámite se puede realizar de forma 100% digital subiendo una foto del formulario completo con los sellos de salud y educación. Una vez aprobada la carga, el pago del retroactivo acumulado suele acreditarse en la cuenta dentro de los 60 días posteriores.