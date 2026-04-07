ANSES confirmó montos de las asignaciones en abril: ¿Cuándo cobran los beneficiarios?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario completo de pagos para abril de 2026 correspondiente a las distintas asignaciones sociales. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Durante este mes, además, el organismo confirmó un aumento del 2,90% en sus principales prestaciones. Este ajuste se aplica en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con dos meses de rezago.

¿Cuáles son los montos de las asignaciones sociales en abril?

Con el aumento del 2,9% aplicado en abril, los valores actualizados de las principales asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera:

La Asignación Universal por Hijo se paga con el monto retenido:

AUH por hijo: $136.666, con un pago mensual directo del 80% equivalente a $109.332.

AUH por hijo con discapacidad: $445.003, con un cobro efectivo de $356.002.

Asignación por Embarazo: $136.666, con un pago mensual de $109.332,80.





En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con discapacidad, los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

IGF hasta $1.058.088: $222.511

IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $157.412

IGF desde $1.551.789,01: $99.347





Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo presenta los siguientes valores:

IGF hasta $1.058.088: $68.341

IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099

IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883

IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386





En cuanto a la Asignación por Prenatal, los montos son equivalentes a los de la Asignación Familiar por Hijo:

IGF hasta $1.058.088: $68.341

IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099

IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883

IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386





Asimismo, las asignaciones de pago único (que se abonan ante situaciones específicas) quedaron fijadas en:

Nacimiento: $79.660

Adopción: $476.268

Matrimonio: $119.275

Cónyuge: $16.581

Los beneficiarios de las distintas asignaciones sociales ya disponen de los montos actualizados y el calendario de pagos. Más información en anses.gob.ar.

Calendario de pagos de abril 2026 para las asignaciones sociales de ANSES

ANSES también confirmó el cronograma de pagos para cada una de las prestaciones, que se distribuye a lo largo del mes según la terminación del DNI.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción):