ANSES confirmó montos de las asignaciones en abril: ¿Cuándo cobran los beneficiarios?
ANSES confirmó las nuevas cifras que rigen para las familias beneficiarias de distintos tipos de asignaciones sociales y detalló las fechas de cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario completo de pagos para abril de 2026 correspondiente a las distintas asignaciones sociales. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
Durante este mes, además, el organismo confirmó un aumento del 2,90% en sus principales prestaciones. Este ajuste se aplica en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con dos meses de rezago.
¿Cuáles son los montos de las asignaciones sociales en abril?
Con el aumento del 2,9% aplicado en abril, los valores actualizados de las principales asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera:
La Asignación Universal por Hijo se paga con el monto retenido:
- AUH por hijo: $136.666, con un pago mensual directo del 80% equivalente a $109.332.
- AUH por hijo con discapacidad: $445.003, con un cobro efectivo de $356.002.
- Asignación por Embarazo: $136.666, con un pago mensual de $109.332,80.
En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con discapacidad, los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):
- IGF hasta $1.058.088: $222.511
- IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $157.412
- IGF desde $1.551.789,01: $99.347
Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo presenta los siguientes valores:
- IGF hasta $1.058.088: $68.341
- IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099
- IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883
- IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386
En cuanto a la Asignación por Prenatal, los montos son equivalentes a los de la Asignación Familiar por Hijo:
- IGF hasta $1.058.088: $68.341
- IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099
- IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883
- IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386
Asimismo, las asignaciones de pago único (que se abonan ante situaciones específicas) quedaron fijadas en:
- Nacimiento: $79.660
- Adopción: $476.268
- Matrimonio: $119.275
- Cónyuge: $16.581
Calendario de pagos de abril 2026 para las asignaciones sociales de ANSES
ANSES también confirmó el cronograma de pagos para cada una de las prestaciones, que se distribuye a lo largo del mes según la terminación del DNI.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal y Maternidad:
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción):
- Todas las terminaciones de documento: del 13 de abril al 12 de mayo