Atención, jubilados de ANSES: ¿Cómo quedó la mínima y la máxima en abril con aumento y bono?
Con la actualización de haberes y el refuerzo adicional, se definieron los nuevos montos que percibirán las jubilaciones más bajas y más altas de Anses.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arrancan abril 2026 con un nuevo aumento en sus haberes sujeto a la inflación de febrero. El incremento, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), aplica a todas las prestaciones previsionales y asignaciones del organismo bajo la fórmula de movilidad mensual vigente.
Según el Decreto 274/2024, el sistema actualiza los haberes automáticamente con el costo de vida. Así, los beneficiarios de la jubilación mínima volverán a recibir el bono de refuerzo de $70.000, mismo valor que en meses anteriores, lo que ayuda a sostener el poder adquisitivo.
Con aumento y bono, cuánto cobran las jubilaciones mínimas y máximas de ANSES en abril 2026
En abril, la jubilación mínima pasa a $380.319,31 tras el incremento del 2,9% aplicado sobre el valor de marzo. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber más bajo alcanzan un ingreso total de $450.319,31 en el mes.
En tanto, quienes cobran haberes por encima de la mínima pero no alcancen el límite pueden acceder a un bono proporcional, hasta completar el refuerzo.
En el otro extremo, la jubilación máxima se ubica en $2.559.188,80, ya sin el adicional del bono, que está destinado principalmente a los haberes más bajos. De esta manera, se actualizan los ingresos del sistema previsional en línea con la fórmula vigente.
En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $304.255,44 y llega a $374.255,44 con el refuerzo. Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascienden a $266.223,52, alcanzando $336.223,52 con el bono, mientras que la pensión para madres de siete hijos se equipara a la mínima, con $380.319,31 de base y un total de $450.319,31.
Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para Abril 2026
Jubilados de la mínima:
- DNI finalizados en 0: viernes 10 de abril
- DNI finalizados en 1: lunes 13 de abril
- DNI finalizados en 2: martes 14 de abril
- DNI finalizados en 3: miércoles 15 de abril
- DNI finalizados en 4: jueves 16 de abril
- DNI finalizados en 5: viernes 17 de abril
- DNI finalizados en 6: lunes 20 de abril
- DNI finalizados en 7: martes 21 de abril
- DNI finalizados en 8: miércoles 22 de abril
- DNI finalizados en 9: jueves 23 de abril
Pensiones No Contributivas:
- DNI finalizados en 0 y 1: viernes 10 de abril
- DNI finalizados en 2 y 3: lunes 13 de abril
- DNI finalizados en 4 y 5: martes 14 de abril
- DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 15 de abril
- DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 15 de abril
Jubilados de la máxima:
- DNI finalizados en 0 y 1: viernes 24 de abril
- DNI finalizados en 2 y 3: lunes 27 de abril
- DNI finalizados en 4 y 5: martes 28 de abril
- DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
- DNI finalizados en 8 y 9: jueves 30 de abril