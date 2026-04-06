ANSES retoma la actividad: 3 trámites fundamentales para realizar antes de los cobros de abril

Este lunes 6 de abril marca el regreso a la actividad plena para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Luego de los feriados de inicio de mes, el organismo retoma la gestión y la actualización de datos.

Se trata de la previa al inicio del calendario de pagos para jubilados y pensionados, que incluye el ajuste por movilidad del 2,9% y la continuidad del bono de refuerzo de $70.000.

La regularización de la atención permite resolver dudas sobre haberes retenidos, actualizar vínculos familiares o simplemente confirmar que el sistema ya procesó el nuevo monto total de $450.319,31 para quienes perciben la mínima.

ANSES: ¿Qué gestiones conviene priorizar este lunes?

Consulta de liquidación provisoria: a través de la plataforma "Mi ANSES", los jubilados y pensionados ya pueden verificar si los conceptos de "Movilidad" y "Refuerzo previsional" figuran correctamente en el recibo. Acreditación de datos personales: si recientemente se cambió de domicilio o de entidad bancaria, es clave confirmar que el sistema tomó los cambios. Una falta de actualización en la base de datos puede derivar en la suspensión momentánea del pago o en el depósito en una sucursal que ya no resulta cómoda. Gestión de préstamos y turnos: con la vuelta a la presencialidad en las oficinas, quienes necesiten asesoramiento personalizado o presentar documentación física encontrarán hoy el sistema de turnos nuevamente operativo y con mayor disponibilidad de franjas horarias.

Tres trámites de la ANSES para realizar antes de los cobros de abril. Preparativos para el viernes 10: comienzan los pagos de la ANSES





El esquema de pagos se activará recién el viernes 10 de abril para los documentos terminados en 0. Durante estos días previos, el organismo terminará de cruzar los datos con las entidades bancarias para asegurar que la acreditación de haberes sea fluida y sin inconvenientes.

Se puede aprovechar este lunes para revisar la vigencia de la Clave de la Seguridad Social. Contar con el acceso digital actualizado permite gestionar todo desde casa, evitando traslados innecesarios y garantizando tener el control total de la información previsional antes de pasar por la sucursal bancaria.