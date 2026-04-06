Descuentos para jubilados de ANSES: ¿Cómo ahorrar hasta 20% en supermercados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece a sus beneficiarios una forma simple de ahorrar en compras diarias: el programa Beneficios Capital Humano, que brinda descuentos de hasta un 20% en supermercados y comercios adheridos en todo el país, sin trámites.

¿En qué consiste el beneficio de ANSES para supermercados?

¿En qué consiste el beneficio de ANSES para supermercados y cómo utilizarlo?

Este programa consiste en rebajas que comienzan con el 10% en supermercados en muchos casos sin tope de reintegro y llegan hasta el 20% en perfumerías y limpieza.

Una de sus principales ventajas es que no requiere inscripción previa, ya que está disponible de forma automática para miles de beneficiarios que muchas veces no saben que lo tienen activo.

Este sistema está dirigido principalmente a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones, quienes pueden utilizarlo directamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a su cuenta. De esta forma, el descuento se activa automáticamente sin necesidad de cupones, aplicaciones ni trámites adicionales.

El mismo funciona a través de un reintegro bancario donde el jubilado paga el total de la compra con su tarjeta de débito y, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, recibe en su cuenta la devolución correspondiente, equivalente al 10% del monto abonado.

La iniciativa es de alcance federal y está presente en más de 7.000 comercios, incluidas las principales cadenas de supermercados, lo que representa más de 12.000 puntos de venta en todo el país. Para verificar qué negocios participan, se puede consultar el listado oficial actualizado en el sitio web de la ANSES.

En supermercados como Disco, Jumbo y Vea, el beneficio ofrece un 10% de reintegro en todos los productos y un 20% en perfumería y artículos de limpieza, generalmente sin tope. Algo similar ocurre en Coto, La Anónima y supermercados CAS/FASA, donde se aplica un 10% sobre el total de la compra sin límites.

En Carrefour, por otro lado, el descuento es del 10% con un máximo de $35.000, mientras que en Día se mantiene ese porcentaje, pero con un límite de $2.000 por operación. En Chango Más, en tanto, la rebaja también es del 10%, con un tope de $1.000 por compra y un máximo mensual de $15.000.

Otros beneficios que tiene ANSES disponibles

Además de este programa, varios bancos suman beneficios propios que permiten reducir aún más el gasto mensual en compras básicas. En el caso del Banco Nación, se ofrece un reintegro del 5% en supermercados utilizando la app BNA+ MODO, con un tope de hasta $5.000 por semana y un máximo de $20.000 al mes, lo que representa un ahorro acumulado interesante para compras frecuentes.

Por su parte, el Banco Galicia permite acceder a descuentos de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas, lo que puede generar un alivio importante en distintos rubros del hogar.

En tanto, el Banco Supervielle ofrece un 20% de descuento los martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de hasta $25.000 pagando con débito o $15.000 con QR. A esto se suma un 50% de descuento en farmacias y un 10% en combustibles, ampliando las opciones de ahorro.

Finalmente, el Banco Provincia, a través de Cuenta DNI, brinda un 5% de descuento en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 semanales por persona. Este beneficio, además, es acumulable con otras promociones, lo que permite potenciar el ahorro total mes a mes.



