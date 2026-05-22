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Viernes, 22 de mayo de 2026

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DETALLES

Llega el aguinaldo para jubilados: todo lo que hay que saber sobre el cobro de junio

En junio, los jubilados deben cobrar su haber con aumento, bono y aguinaldo. Conocé los detalles del monto final a percibir.

Lucía Reppin

En junio de 2026, los jubilados y pensionados deben cobrar su haber con aumento, bono y aguinaldo. Para no tener ninguna duda, es clave conocer todas las características del monto final a percibir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento proporcional a la inflación de abril, es decir, de dos meses previos. Esta fue de 2,6%.

El refuerzo se mantiene "congelado" en $70.000, sin cambios desde hace muchos meses. Por último, el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.

Lo que hay que saber sobre el aguinaldo de junio: la información para los jubilados


El aumento se fijó en 2,58% exactamente. Con ese ajuste, el haber mínimo se actualizará a $403.318, a lo que habrá que sumarle el bono de $70.000.

Así, el nuevo monto será de $473.318. Al sumar el aguinaldo, que corresponde a la mitad del sueldo de junio ($201.659), la cifra final será de $674.977.

El refuerzo se mantiene "congelado" en $70.000, sin cambios desde hace muchos meses. Por último, el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor salario obtenido&nbsp;durante el semestre.Lo que hay que saber sobre el aguinaldo de junio: la información para los jubiladosEl aumento se fijó en 2,58% exactamente. Con ese ajuste, el haber mínimo se actualizará a $403.318, a lo que habrá que sumarle el bono de $70.000.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Así, el nuevo monto será de $473.318. Al sumar el aguinaldo, que corresponde a la mitad del sueldo de junio ($201.659), la cifra final será de $674.977.Aguinaldo para jubilados: ¿Qué se debe saber?
Aguinaldo para jubilados: ¿Qué se debe saber?

La máxima subirá a $2.713.948 y, en este caso, no se aplicará el extra. Resulta que los $70.000 completos corresponden solo a los titulares del básico.

No obstante, pueden acceder a un proporcional los beneficiarios de montos intermedios, siempre que superen la mínima, pero no excedan el tope de $473.318.

En cuanto al SAC, este sector contará con $1.356.974 en concepto, por lo que el total se irá a $4.070.922.

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