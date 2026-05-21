Aumentan las jubilaciones mínimas: ¿Cómo queda el nuevo piso garantizado en junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio se aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones, en el marco de la actualización mensual establecida por el esquema vigente.

De acuerdo con las estimaciones actuales, el incremento rondará el 2,6%, en línea con el índice de inflación de abril difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Si bien los valores aún deben ser oficializados por ANSES, las proyecciones permiten anticipar cómo quedarían los ingresos previsionales a partir del próximo mes.

Cómo queda la jubilación mínima en junio con el nuevo aumento

Con una suba estimada del 2,6%, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en torno a los $403.396. Este valor representa el nuevo piso garantizado para los haberes previsionales.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que elevaría el ingreso total a $473.396 para quienes cobran la mínima. Este adicional se mantiene sin cambios desde 2024 y, aunque su pago se toma dentro del cálculo de junio, aún resta la confirmación oficial por parte de ANSES respecto a su continuidad.

Si se aplica el aumento del 2,6%, la jubilación mínima escalaría a los $403.396.

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 será abonado junto con los haberes mensuales y de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, aunque también alcanza a otros beneficiarios del sistema previsional como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o las Pensiones no Contributivas (PNC).

El depósito del bono se realiza en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se acredita el haber mensual, lo que simplifica el proceso para los beneficiarios. De esta manera, el ingreso total se percibe de forma unificada.