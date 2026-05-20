Aumenta una asignación clave de ANSES: de cuál se trata y cómo acceder a partir de junio

Los gastos del hogar continúan creciendo, sobre todo para los jubilados, pensionados y familias que dependen de prestaciones sociales para cubrir necesidades básicas. En ese contexto, cada actualización de los programas de asistencia genera expectativa entre los beneficiarios.

Con el objetivo de ayudar a los titulares, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un nuevo incremento para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, una de las prestaciones más importantes destinadas a familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

Con un calendario bien establecido para junio de 2026, el organismo previsional comenzará a aplicar los nuevos valores junto con modificaciones en montos complementarios vinculados a la asistencia alimentaria y otros beneficios asociados.

La ANSES informó las novedades para junio.

AUH por Discapacidad: la ANSES confirmó un nuevo aumento para junio





La ANSES confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad que comenzará a aplicarse desde junio de 2026.

La medida alcanzará a miles de familias en todo el país y también impactará sobre programas complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La actualización definida por el organismo será del 2,58%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

Aunque la inflación de abril fue comunicada oficialmente en 2,6%, la ANSES utilizó el cálculo exacto con decimales para determinar el nuevo valor de la prestación.

Con este incremento, la AUH por discapacidad pasará a tener un monto bruto de $471.915 mensuales. Sin embargo, como ocurre habitualmente con este beneficio, el organismo continuará aplicando la retención del 20% hasta que los titulares presenten la Libreta AUH correspondiente.

Ese documento es obligatorio para acreditar controles médicos, vacunación y asistencia escolar. De esta manera, el pago directo que recibirán las familias será de $377.532, mientras que $94.383 quedarán retenidos hasta completar la presentación de la documentación requerida.

La Tarjeta Alimentar también tendrá un aumento para junio 2026.

El aumento alcanzará a las prestaciones alimentarias asociadas. En el caso de la Tarjeta Alimentar, los nuevos montos previstos desde junio serán de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tengan dos hijos y $149.425 para hogares con tres hijos o más.

Por otra parte, el Complemento Leche también tendrá una actualización y llegará a $54.665 mensuales. Según aclaró el organismo, estos adicionales se acreditarán automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites extra.

la ANSES además mantendrá valores diferenciales para beneficiarios que residan en regiones consideradas desfavorables, agrupadas bajo la denominada Zona 1. Allí se incluyen provincias patagónicas y determinados sectores del país donde el costo de vida resulta más elevado.

En esos casos, la AUH por discapacidad tendrá un monto bruto de $613.489. El pago directo será de $490.791,20 y la retención alcanzará los $122.697,80 hasta la entrega de la Libreta AUH.

Nuevo aumento de la ANSES.

El organismo recordó además que el adicional correspondiente a Zona 1 únicamente se abonará a titulares que perciban la prestación mediante cuenta bancaria habilitada.

La actualización forma parte del esquema de movilidad mensual implementado por la ANSES, que toma como referencia los índices de inflación publicados por el INDEC.

Con este mecanismo, las prestaciones sociales continúan ajustándose mes a mes según la evolución de los precios en la economía argentina.