Calendario de feriados: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Después de varias semanas sin pausas en el calendario, llega uno de los momentos más esperados por quienes buscan cortar con la rutina. La combinación de fechas en abril genera un fin de semana largo para organizar actividades o simplemente relajarse.

Este período se destaca no solo por su duración, sino también por su significado histórico y religioso, lo que lo convierte en una de las jornadas más importantes del año en la Argentina.

La combinación de fechas en abril genera un descanso ideal .

¿Cuándo es el próximo feriado?

En 2026, el jueves 2 y viernes 3 de abril conforman un fin de semana extendido que se suma al sábado 4 y domingo 5, dando lugar a cuatro jornadas consecutivas de descanso en gran parte del país.

El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible que recuerda a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Ese mismo día coincide con el Jueves Santo, mientras que el viernes 3 de abril corresponde al Viernes Santo, una de las fechas más importantes del calendario cristiano.

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo coincide en la fecha.

La combinación de estas fechas genera un fin de semana largo de cuatro días, una situación poco frecuente que suele impulsar el turismo interno y las escapadas de corta duración.

Por ello, cabe señalar que el 2 de abril es un feriado nacional, al igual que el Viernes Santo, ambos de cumplimiento obligatorio. En cambio, el Jueves Santo es un día no laborable, lo que implica que cada empleador define si se trabaja o no, según la actividad.

Respecto a la remuneración, quienes trabajen durante los feriados nacionales deberán cobrar el doble de una jornada habitual, tal como establece la legislación vigente. En el caso del día no laborable, en tanto, el pago es el habitual y no contempla un adicional, salvo decisión del empleador.

Pascua facilita el fin de semana extra largo.

Este período se presenta como una oportunidad clave para quienes buscan hacer una escapada. La duración del descanso permite planificar viajes cortos a distintos destinos turísticos, especialmente dentro del país.



