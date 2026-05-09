Plazo fijo actualizado: ¿Cuánto hay que invertir para ganar $480.000 en 30 días?

En un contexto donde muchos buscan hacer rendir sus ahorros sin asumir grandes riesgos, el plazo fijo vuelve a aparecer como una alternativa elegida por miles de argentinos. Con esta herramienta es posible conseguir una ganancia de $480.000 en apenas 30 días.

Esta opción de inversión es ofrecida por distintas entidades financieras y se encuentra regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que fija la tasa de política monetaria como referencia. Sin embargo, cada firma establece su propia Tasa Nominal Anual (TNA).

Uno de los puntos a favor de los plazos fijos es que cuentan con un sistema de garantía de depósitos administrado a través de SEDESA. Así, si un banco presenta problemas de solvencia, los ahorros invertidos quedan protegidos hasta el monto establecido por ley.

Otro aspecto destacable es su previsibilidad: quien realiza un depósito sabe desde el inicio cuánto dinero recibirá al finalizar el plazo. Esto la convierte en una herramienta confiable, especialmente para pequeños y medianos ahorristas.

Hoy en día ya no es necesario salir de casa ni acercarse a una sucursal para realizar una inversión. El trámite puede hacerse de forma online, desde la página del banco o el home banking.

A continuación, todos los detalles, las tasas y los puntos a tener en cuenta antes de realizar alguna operación, para aprovechar esta herramienta de la mejor manera.

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para generar $480.000 de ganancia en 30 días





Entre las opciones más elegidas por los ahorristas aparece el Banco de la Nación Argentina, una de las entidades con mayor presencia en el país y tomada como referencia para este tipo de operaciones.

Actualmente, este banco ofrece una TNA del 18,5% para sus plazos fijos digitales, lo que representa una ganancia cercana al 1,54% por mes. Con ese rendimiento, se necesitan alrededor de $32.450.000 para generar unos $480.000 en 30 días, según el simulador oficial.

Este es el monto a invertir para ganar $480.000 en un plazo fijo a 30 días (Imagen: Banco Nación).

Una vez cumplido el plazo, el ahorrista recibe nuevamente el capital depositado junto con los intereses generados durante ese mes. Por eso, muchas personas siguen viendo esta herramienta como una alternativa simple y atractiva para hacer rendir sus pesos.

Otro dato clave es la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en este caso ronda el 19,56% y permite estimar cuánto podría crecer el dinero si las ganancias se renovaran mes a mes.

Tres puntos clave a tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo

Una de las cuestiones más importantes es que, en la modalidad tradicional, la plata no puede retirarse antes del vencimiento. Una vez hecha la operación, los fondos quedan inmovilizados hasta que se cumpla el plazo acordado, que suele ser de al menos 30 días.

Para quienes buscan más flexibilidad existe el plazo fijo precancelable, que permite sacar la plata antes de tiempo. Sin embargo, hay una desventaja: al cancelar de manera anticipada, el banco paga una tasa bastante menor a la pactada originalmente.

El plazo fijo es una de las herramientas de inversión más sencillas y seguras de Argentina (Imagen ilustrativa).

Otro aspecto a considerar es el monto que se desea colocar. En general, no hay un límite máximo para realizar este tipo de operaciones, aunque las entidades pueden solicitar documentación si el dinero invertido no coincide con los ingresos declarados por la persona.

Además, comparar las tasas entre bancos puede marcar una diferencia importante en la ganancia final. No todas las entidades ofrecen el mismo rendimiento y, en montos altos, unos pocos puntos más de interés pueden traducirse en miles de pesos extra al mes.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

En pocos minutos, cualquier persona puede realizar esta operación desde el home banking o la app del banco, sin necesidad de experiencia previa. El procedimiento suele ser muy simple:

Ingresar al home banking o a la aplicación del banco con usuario y contraseña. Ir a la sección de inversiones y seleccionar la opción "plazo fijo". Elegir el monto que se quiere depositar y el tiempo de la operación, que generalmente parte desde los 30 días. Revisar la tasa de interés vigente, la ganancia estimada y la fecha de vencimiento. Seleccionar la cuenta desde donde se debitará el dinero. Definir si, al finalizar el plazo, se desea retirar el capital con los intereses o renovar automáticamente la operación. Confirmar la transacción y guardar el comprobante digital emitido por el banco.

Plazo fijo: ¿Cuánto pagan los principales bancos esta semana?





Para evitar ingresar a cada entidad de forma individual para consultar las tasas de interés, el BCRA cuenta con un comparador online que actualiza diariamente los rendimientos que ofrece cada banco.

A continuación, los porcentajes de las firmas más importantes del país.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%.

ICBC Argentina: 18,8%.

BVA Argentina: 18,75%.

Banco de la Nación Argentina: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Banco Macro: 18%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17,5%.

Banco Credicoop: 17,5%.

Banco Patagonia: 16%.

Santander Argentina: 15%.

Las tasas de interés para plazo fijo de los bancos más importantes de Argentina (Imagen: BCRA).



