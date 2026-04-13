Para 7 de cada 10 argentinos, su situación económica empeoró o sigue igual de mal

La percepción sobre la situación económica personal en la Argentina atraviesa un momento crítico. Según el último Estudio de Opinión Pública Nacional realizado por Proyección Consultores durante la primera semana de abril, el 73,7% de los consultados tiene una visión negativa de su presente financiero.

Este contundente número se desglosa en un 51,4% de argentinos que aseguran que su economía familiar "empeoró" en los últimos meses, sumado a un 22,3% que manifiesta que su situación se mantiene "igual de mal". Apenas un pequeño sector de la población percibe mejoras en el corto plazo.

El impacto de la "Era Milei"

Este escenario de pesimismo coincide con la valoración que los ciudadanos hacen sobre el rumbo del país. Al ser consultados sobre las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, el 58,2% de los argentinos afirma que las políticas de la gestión de Javier Milei han tenido un impacto "negativo" o "muy negativo" en su economía familiar. Esta falta de alivio en el bolsillo es lo que hoy marca el pulso de la opinión pública.

El bolsillo, la mayor preocupación

Por primera vez en meses, el aumento de precios no es el único protagonista del malestar social. El informe destaca que la principal preocupación de los ciudadanos son los "bajos ingresos personales y familiares" (50,4%), desplazando a la inflación (33%) a un segundo plano. Esto marca un cambio de paradigma: el problema ya no es solo cuánto suben las cosas, sino que el sueldo no alcanza para cubrir lo mínimo.

Vivir "a tarjetazos" y con préstamos

El dato más alarmante del relevamiento es el que describe las estrategias de supervivencia de las familias frente al ajuste. El 57,1% de los encuestados afirmó que, durante el último mes, debió recurrir a mecanismos de endeudamiento para llegar a fin de mes.

Entre las opciones más utilizadas para cubrir necesidades básicas aparecen:

El uso de la tarjeta de crédito (pagando el mínimo o financiando en cuotas).

El pedido de préstamos a familiares o amigos .

La solicitud de créditos personales para saldar deudas previas.

Este escenario se completa con un alto nivel de incertidumbre sobre el futuro cercano, donde la capacidad de ahorro es prácticamente nula para la gran mayoría de los hogares relevados en el estudio, que ven cómo la brecha entre los ingresos y el costo de vida se ensancha mes a mes.