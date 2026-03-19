Se viene el "finde XL" de marzo: ¿Qué día arranca y cuáles son los feriados que no se trabajan?

Para quienes miran el calendario en busca de un merecido descanso, marzo trae una buena noticia: se acerca un nuevo fin de semana largo que permitirá cortar la rutina y organizar alguna escapada o simplemente quedarse en casa. En ese contexto, surge la duda clave: ¿Qué día arranca y cuáles son los feriados que no se trabajan?

Durante cuatro días no habrá actividad bancaria, por ejemplo, por lo que quienes necesiten hacer trámites presenciales deberán adelantarse o esperar a que termine el "finde" largo.

Más allá de lo atractivo que suena el descanso, hay una aclaración importante: aunque incluye un feriado, otra de las fechas corresponde a un día no laborable, que tiene un tratamiento distinto según la ley y puede implicar que algunas personas deban trabajar con normalidad.

En concreto, el fin de semana largo comenzará el sábado 21 de marzo y se extenderá hasta el martes 24 inclusive, una fecha significativa en la historia argentina vinculada a la última dictadura cívico-militar.

Fin de semana largo de cuatro días en Argentina: ¿Qué jornadas no se trabajan?





Así queda conformado el finde largo:

Sábado 21 y domingo 22 : corresponden al descanso habitual del fin de semana.

: corresponden al descanso habitual del fin de semana. Lunes 23 de marzo: fue establecido como día no laborable con fines turísticos. En este caso, el sector público, bancos y escuelas no tienen actividad, mientras que en el ámbito privado queda a criterio del empleador.

Cabe recordar que el Gobierno puede definir hasta tres días al año con este objetivo de impulsar el turismo. La normativa permite que sean feriados (con descanso obligatorio y pago doble en caso de trabajar) o días no laborables (descanso optativo y pago simple). Para 2026, la gestión de Javier Milei dispuso que el primero de esos días sea el lunes 23 de marzo.

Martes 24 de marzo: es feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De este modo, algunos servicios pueden funcionar con horarios modificados -como trenes, colectivos o la recolección de residuos-, mientras que otros directamente no tendrán actividad, como ocurre con las escuelas.

Diferencias clave entre el día no laborable y el feriado nacional





Aunque ambos integran el mismo fin de semana largo, desde el punto de vista legal no son lo mismo. La diferencia central está en quién define si se trabaja y en cómo se remunera la jornada.

Lunes 23 de marzo: día no laborable

El Gobierno lo estableció como jornada con fines turísticos, pero bajo la figura de día no laborable. En este esquema, no todos descansan: en el sector privado, la decisión queda en manos del empleador. Si la empresa abre, el trabajador debe cumplir su jornada habitual y el pago es el de un día común, sin adicionales.

Hay excepciones donde el descanso sí es obligatorio, como en la administración pública en todos sus niveles, además de bancos y compañías de seguros.

Este tipo de jornadas está contemplado en el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Martes 24 de marzo: feriado nacional

Se trata de un feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con un alcance total en todo el país. En este caso, el descanso es la regla, ya que se aplican las normas del descanso dominical.

Solo en situaciones puntuales, como servicios esenciales, puede requerirse la prestación laboral.

El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y es feriado en todo el país.

Si se trabaja, corresponde el pago doble: el salario habitual más un recargo del 100%. En cambio, si no se presta servicio, el día se abona igualmente como parte del sueldo.

Este régimen está regulado por los artículos 165 y 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Qué pasó con los feriados "puente"?





Lo que durante años se conoció como "feriado puente" hoy tiene otra denominación legal: se trata de un día no laborable con fines turísticos. Mantiene el objetivo de extender el descanso y favorecer los viajes, pero con un cambio clave en su impacto laboral y salarial:

Ya no son feriados automáticamente. Antes, cuando el Gobierno establecía un puente, se lo consideraba un feriado nacional. Esto implicaba descanso obligatorio y, en caso de trabajar, el pago doble de la jornada. Ahora pueden ser días no laborables. Tras la modificación de la Ley 27.399, el Poder Ejecutivo puede fijar hasta tres fechas al año con fines turísticos y decidir si serán feriados o días no laborables. En 2026, Javier Milei optó por esta segunda alternativa. En la práctica, esto permite que muchas empresas -sobre todo comercios y pymes- abran con normalidad, ya que no están obligadas a otorgar el descanso ni a pagar recargos adicionales. ¿Por qué se sigue usando el término "feriado puente"? La expresión se mantiene por costumbre y también por su uso en el turismo. Para quienes no trabajan ese día, funciona como un "puente" que conecta con el fin de semana y permite un descanso más largo.Sin embargo, para muchos empleados del sector privado la diferencia es clave: el lunes 23 se paga como un día habitual, mientras que el martes 24, al ser feriado nacional, corresponde el pago doble en caso de trabajar.



