¿Es feriado el próximo lunes 23 de marzo? La información oficial del Gobierno

La cercanía de un nuevo receso genera interrogantes en miles de personas que planifican sus actividades para la próxima semana. La duda principal recae sobre la jornada del lunes 23 de marzo, la cual antecede al feriado del martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Según el cronograma oficial que proporciona la Jefatura de Gabinete, esta fecha posee una categorización específica que la distingue de los feriados nacionales tradicionales. El Gobierno otorga a este próximo lunes el carácter de jornada especial para fomentar el movimiento turístico en todo el país.

La diferencia legal entre feriado y día no laborable

El marco normativo vigente establece una distinción fundamental que afecta directamente al bolsillo y a la obligación de asistencia de los empleados. La Ley de Contrato de Trabajo precisa en su artículo 181 que en los feriados nacionales rigen las normas sobre el descanso dominical, por lo que el trabajador cobrará el doble de una jornada habitual si presta servicios. En cambio, el lunes 23 de marzo funciona como un día no laborable con fines turísticos. Esta particularidad indica que el descanso es optativo para el empleador; si la empresa decide abrir, el empleado percibirá su salario simple sin recargos económicos.

Esta potestad del Poder Ejecutivo se aplica solo tres veces durante el año y marzo representa la primera ocasión en la que se utiliza este recurso legal. Por este motivo, cada trabajador deberá consultar con su empresa si tendrá o no actividad laboral el próximo lunes. Mientras que para el sector privado la decisión es flexible, el sector público y ciertas entidades ya tienen definida su postura para el inicio de la semana.

El lunes 23 de marzo funciona como un día no laborable con fines turísticos.

Servicios públicos y actividad comercial el lunes 23

A pesar de la posibilidad de elección para el sector privado, diversas instituciones y organismos confirman que no atenderán al público durante esa jornada. Las oficinas de la administración pública de todo el país y las escuelas permanecerán cerradas el lunes 23 de marzo. Del mismo modo, las sucursales bancarias no abrirán para trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones de cambio. Sin embargo, las herramientas digitales como el home banking, los sistemas de pagos y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para los usuarios.

El funcionamiento de la ciudad presentará las siguientes características:

Colectivos: Circularán con una frecuencia reducida durante todo el día.

Supermercados: Las sucursales de las distintas cadenas abrirán sus puertas y funcionarán con normalidad.

Estacionamiento en CABA: Estará permitido estacionar en avenidas y calles donde habitualmente existe una prohibición en días hábiles.

Peajes: Funcionarán con el esquema de fin de semana y tendrán su hora pico de salida hacia la provincia de Buenos Aires entre las 11:00 y las 15:00.

El cronograma de descanso para el resto del mes

La configuración de la próxima semana ofrece un panorama de descanso extendido para quienes no tengan obligaciones laborales el lunes. El martes 24 de marzo es feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que garantiza un cese total de actividades administrativas y bancarias en todo el territorio argentino. Esta fecha conmemora un aniversario más de un momento clave en la historia nacional y el calendario oficial prohíbe su traslado a otro día de la semana.

El calendario de 2026 continuará con otras fechas relevantes durante el mes de abril. El jueves 2 de abril será feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, jornada que coincidirá con el Jueves Santo, catalogado también como día no laborable. Finalmente, el viernes 3 de abril será feriado inamovible por la celebración de Viernes Santo, lo que completará el siguiente periodo de descanso para la población.