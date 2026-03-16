Feriados 2026: Se acercan dos fines de semana largos, ¿en qué fechas caen?

El calendario de feriados nacionales del 2026 generó una fuerte sorpresa en los trabajadores argentinos debido a la cercanía con dos fines de semana consecutivos que permitirá un descanso extendido.

Estas jornadas pueden ser clave para un grupo de ciudadanos que deseen tomarse unos días para desconectarse de la rutina, realizar una escapada turística o simplemente tener un día libre.

¿Cuándo serán los próximos feriados en Argentina?

El primer fin de semana largo estará compuesto por el lunes 23 y el martes 24 de marzo, por lo que habrá cuatro días de descanso a lo largo de todo el territorio nacional.

La jornada del lunes será un día no laborable para favorecer al turismo, por lo que los empleadores tendrán la potestad de definir si los trabajadores tienen el día de descanso o si trabajan normal.

Sin embargo, el 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y será un feriado nacional en todo el país.

Los feriados inamovibles que provocan un finde largo entre marzo y abril.

A poco más de una semana de este finde largo, habrá un nuevo lapso de cuatro días que mezclará un feriado nacional con la conmemoración de Semana Santa y tendrá lugar entre el 2 y el 5 de abril.

En la jornada del 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, uno de los feriados inamovibles para el cuarto mes del año y que caerá jueves.

Por su parte, el viernes 3 de abril se celebrará el Viernes Santo, una de las jornadas que establecen un fin de semana largo todos los años en la previa de las Pascuas. Según la disposición del calendario, estos dos días darán lugar al segundo finde largo consecutivo.

¿Cuáles son los feriados nacionales del 2026?

24 de marzo (martes) - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril (viernes) - Viernes Santo.

1 de mayo (viernes) - Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes) - Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado) - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves) - Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes) - Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes) - Navidad.

Feriados trasladables o puentes