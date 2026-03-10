Cierran los bancos de todo el país por cuatro días: ¿cuándo y porqué?

Las entidades bancarias de todo el país permanecerán cerradas durante cuatro días consecutivos en marzo de 2026, una situación que obligará a millones de usuarios a reorganizar sus trámites y operaciones.

El cese de actividades no responde a una medida gremial ni a un conflicto del sector, sino a la combinación de feriados y días no laborables previstos en el calendario oficial.

Todas las entiddades bancarias del país estarán cerradas el fin de semana largo.

El anuncio generó dudas entre clientes y comerciantes que dependen de la operatoria bancaria diaria. Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los servicios digitales y automáticos seguirán funcionando, lo que permitirá realizar transferencias y pagos sin inconvenientes.

La disposición impactará tanto en bancos públicos como privados y afectará la atención presencial durante un total de 96 horas consecutivas. Por eso, especialistas recomiendan planificar con anticipación las operaciones que requieran asistencia en ventanilla.

Los feriados y días no laborables que mantendrán cerradas las entidades bancarias

El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina y que está establecida como feriado nacional inamovible.

En tanto que el Gobierno determinó que el lunes 23 de marzo sea considerado día no laborable, lo que permitirá generar un fin de semana largo con fines turísticos.