Cuidado, jubilados de ANSES: ¿Cómo quedó el calendario de pagos por el feriado de marzo?

Si bien el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se encuentra en marcha, el organismo previsional recordó que el cronograma de marzo tendrá modificaciones debido a un feriado nacional que impactará en la actividad bancaria.

Como cada mes, los pagos a jubilados y pensionados se organizan de manera escalonada para garantizar un orden en la acreditación de haberes.

Para ello, ANSES establece un cronograma basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, además de diferenciar entre quienes perciben la jubilación mínima y aquellos que cobran montos superiores.

Qué cambio habrá en el calendario de pagos para jubilados

La modificación del cronograma responde al feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el martes 24 de marzo, y al día no laborable dispuesto para el lunes 23.

Es decir, que este mes habrá un fin de semana largo de cuatro días en el que no habrá actividad administrativa ni bancaria. Ante este escenario, la ANSES decidió adelantar algunas fechas de pago para garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes sin demoras.

El principal cambio afecta a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima. Aquellos cuyos DNI terminan en 0 y 1, que originalmente debían cobrar el lunes 23 de marzo, recibirán el pago de manera anticipada el viernes 20 de marzo.

El calendario retomará su ritmo habitual el miércoles 25 de marzo, cuando sea el turno de cobrar de los DNI terminados en 2 y 3.

Por el feriado del 24 de marzo, ANSES modificó el calendario de pagos y un grupo de jubilados que cobran haberes superiores a la mínima cobrarán antes.

Calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Cuánto cobran los jubilados en marzo

En cuanto a los haberes correspondientes a este mes, los montos vigentes incluyen el aumento por movilidad y, en algunos casos, un refuerzo adicional.