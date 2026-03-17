Cuidado, jubilados de ANSES: ¿Cómo quedó el calendario de pagos por el feriado de marzo?
ANSES modificó las fechas de cobro de la próxima semana debido a un feriado nacional que interrumpirá la actividad administrativa y bancaria en todo el país.
Si bien el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se encuentra en marcha, el organismo previsional recordó que el cronograma de marzo tendrá modificaciones debido a un feriado nacional que impactará en la actividad bancaria.
Como cada mes, los pagos a jubilados y pensionados se organizan de manera escalonada para garantizar un orden en la acreditación de haberes.
Para ello, ANSES establece un cronograma basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, además de diferenciar entre quienes perciben la jubilación mínima y aquellos que cobran montos superiores.
Qué cambio habrá en el calendario de pagos para jubilados
La modificación del cronograma responde al feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el martes 24 de marzo, y al día no laborable dispuesto para el lunes 23.
Es decir, que este mes habrá un fin de semana largo de cuatro días en el que no habrá actividad administrativa ni bancaria. Ante este escenario, la ANSES decidió adelantar algunas fechas de pago para garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes sin demoras.
El principal cambio afecta a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima. Aquellos cuyos DNI terminan en 0 y 1, que originalmente debían cobrar el lunes 23 de marzo, recibirán el pago de manera anticipada el viernes 20 de marzo.
El calendario retomará su ritmo habitual el miércoles 25 de marzo, cuando sea el turno de cobrar de los DNI terminados en 2 y 3.
Calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados
Jubilados que cobran la mínima:
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DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo
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DNI terminados en 1: martes 10 de marzo
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DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo
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DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo
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DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo
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DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo
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DNI terminados en 6: martes 17 de marzo
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DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo
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DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo
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DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Jubilados con haberes superiores a la mínima:
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo
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DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo
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DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo
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DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo
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DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo
Cuánto cobran los jubilados en marzo
En cuanto a los haberes correspondientes a este mes, los montos vigentes incluyen el aumento por movilidad y, en algunos casos, un refuerzo adicional.
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Jubilación mínima: $439.600 (incluye aumento y bono).
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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680 (con refuerzo).
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Pensiones no contributivas (PNC): $328.720 con adicional incluido.
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Jubilación máxima: $2.487.063.