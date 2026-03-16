¿Cuándo cobro ANSES? El dato clave sobre el feriado y el día no laborable que cambia el cronograma de marzo para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza una semana clave en su esquema de cobros para los jubilados y pensionados.

Mientras los beneficiarios desean consultar el cronograma de pago a jubilados para saber cuándo tienen el dinero disponible, la irrupción del día no laborable del lunes 23 y del feriado del martes 24 de marzo obligó al organismo a reajustar las fechas de acreditación.

Cronograma de pago a jubilados: ¿Cuándo cobro en marzo?





Debido al día no laborable con fines turísticos y al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ANSES decidió unificar pagos para evitar demoras.

Los jubilados que cobran la mínima terminarán de percibir sus haberes durante la semana corriente, es decir, hasta el viernes 20 de marzo. Entonces, los días antes mencionados no afectarán esa parte del calendario.

No obstante, si se verán alcanzados por la modificación los titulares que perciben más del haber mínimo. El esquema quedará de la siguiente manera, de acuerdo a la terminación de cada DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.





Montos finales: ¿Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026?







Es clave conocer la cifra exacta de cobro tras el último aumento por movilidad del 2,88%. Los montos son:

Jubilación mínima : $369.600,88.

Bono de refuerzo: $70.000.

Total a cobrar : $439.600,88.

Jubilación máxima: $2.487.063,96.

¿Cuándo cobran los jubilados en marzo? El dato sobre el calendario que deben conocer.

Este sector, por lo que el valor final a ver reflejado es el correspondiente al haber con aumento.

El refuerzo de $70.000 se paga de forma proporcional para quienes cobran más de la mínima pero menos de $439.600,88, asegurando que nadie en el sistema contributivo perciba menos de ese "piso".