Atención, jubilados de ANSES: ¿Quiénes reciben un bono parcial y en qué fecha se cobra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante marzo de 2026 continuará otorgando el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. Sin embargo, el refuerzo no se entregará de la misma manera a todos los beneficiarios, ya que el monto dependerá del nivel de ingresos que perciba cada persona dentro del sistema previsional.

En ese marco, el beneficio está pensado principalmente para quienes cobran la jubilación mínima, aunque también hay un sector de jubilados que recibirá un bono parcial.

En esos casos, el refuerzo se calcula de forma proporcional según el haber que perciba cada titular, con el objetivo de complementar sus ingresos y sostener el esquema de asistencia económica definido para este período.

¿Quiénes cobran el bono parcial de ANSES y cuándo?

¿Quiénes cobran el bono parcial de ANSES y cuándo?

En marzo de 2026, los haberes de jubilados y pensionados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social se actualizaron con un incremento del 2,88%, aplicado a través de la fórmula de movilidad que toma como referencia la evolución de la inflación. Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a ser de $369.600,88, mientras que el haber máximo del sistema previsional se ubicó en $2.487.063,96.

Dentro de este esquema también se actualizaron otras prestaciones, como las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, que pasaron a ser de $328.720,62, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que alcanza los $365.680,70. A estos montos se suma el bono extraordinario de $70.000, que se paga de manera total o proporcional según el ingreso que perciba cada beneficiario.

El refuerzo se entrega de forma completa a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo dentro del sistema previsional. Dentro de este grupo también se encuentran quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las madres de siete hijos que reciben una pensión no contributiva, siempre y cuando sus ingresos se mantengan dentro de los valores establecidos por el organismo.

En cambio, los jubilados que perciben un ingreso superior al haber mínimo, pero que aún se ubican por debajo del límite fijado para el refuerzo, reciben un bono parcial. En estos casos, el organismo liquida únicamente la diferencia necesaria para completar el monto máximo.

Por ejemplo, un jubilado que cobra $400.000 recibirá un bono de $39.600,88 para alcanzar el tope establecido. Quienes superen los $439.600,88, en cambio, no podrán acceder al pago de este beneficio.

Calendario de pagos para jubilados

ANSES estableció el calendario de pagos de marzo de 2026 de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario. De esta manera, jubilados y pensionados perciben sus haberes en distintas fechas para ordenar la acreditación de los pagos a lo largo del mes.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima o un ingreso inferior al tope establecido para el refuerzo, los pagos comienzan en la segunda semana de marzo. El cronograma indica:

DNI terminados en 0 y 1: cobran el 9 de marzo

cobran el 9 de marzo Finalizados en 2 y 3: cobran el 10 de marzo

cobran el 10 de marzo Los terminados en 4 y 5: cobran el 11 de marzo

cobran el 11 de marzo Los que finalizan en 6 y 7: cobran el 12 de marzo

cobran el 12 de marzo DNI terminados en 8 y 9: cobran el 13 de marzo

Por otro lado, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y que, por lo tanto, pueden recibir un bono parcial o no acceder al refuerzo, cuentan con un calendario de pago diferente, que se realiza hacia el final del mes.

DNI terminados en 0 y 1: cobran el 20 de marzo

cobran el 20 de marzo Finalizados en 2 y 3: cobran el 21 de marzo

cobran el 21 de marzo Los terminados en 4 y 5: cobran el 24 de marzo

cobran el 24 de marzo Los que finalizan en 6 y 7: cobran el 25 de marzo

cobran el 25 de marzo DNI terminados en 8 y 9: cobran el 26 de marzo