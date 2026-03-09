Feriados en marzo: las 9 localidades que tendrán un día libre antes del "finde" largo

La cercanía con un fin de semana largo genera que millones de ciudadanos estén alerta al calendario y la disposición de los feriados para saber cuándo pueden tener un día libre para descansar o realizar una escapada turística que los aleje de la rutina.

En este marco, un grupo de ciudadanos de provincia de Buenos Aires podrá tener una jornada de descanso extra en las vísperas del único "finde" largo del mes debido a la conmemoración de festividades locales.

Además de los feriados establecidos en el calendario del 2026, pueden darse una serie de asuetos administrativos en fechas específicas que extiendan descansos o que provoquen nuevos fines de semana.

¿Cuáles son las localidades bonaerenses que tendrán un feriado inesperado?

El próximo jueves 19 de marzo habrá una jornada de descanso para 9 localidades bonaerenses debido a la celebración de aniversarios fundacionales o de fiestas patronales.

Los ciudadanos del partido de Zárate y de la localidad de Arenaza perteneciente al partido de Lincoln, tendrán esta jornada de descanso por la celebración de un año más de vida. Zárate fue fundado en 1854, por lo que cumplirá 172 años desde su nacimiento, mientras que Arenaza festejará 122 desde su fundación en 1904.

Las localidades que tendrán un feriado cerca del finde largo.

Por su parte, los partidos de General Alvear y Daireaux tendrán un asueto administrativo por las fiestas patronales, y por la misma razón, se suman al descanso los habitantes de Dudignac en Nueve de Julio; Salliqueló del partido homónimo; Santa Regina en General Villegas; Gorchs en General Belgrano y Villanueva en General Paz.

Este feriado afectará principalmente a los empleados estatales y aquellos que cumplan funciones en las entidades del Banco Provincia, quienes estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo durante esa jornada.

¿Cuáles son los feriados nacionales del 2026?

24 de marzo (martes) - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril (jueves) - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril (viernes) - Viernes Santo.

1 de mayo (viernes) - Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes) - Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado) - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves) - Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes) - Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes) - Navidad.

Feriados trasladables o puentes