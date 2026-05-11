Nuevo feriado para mayo: ¿Cuándo será y a quiénes contempla?

El calendario de feriados confirmó un nuevo descanso extendido para un importante sector de la población antes del próximo fin de semana largo a nivel nacional, que será el próximo lunes 25 de mayo.

Algunas localidades bonaerenses contarán con un asueto administrativo que permitirá una semana laboral corta y un "finde" de tres días que es ideal para desconectarse de la rutina o para realizar una escapada turística.

Este descanso conformará un nuevo fin de semana largo que se incorporará a los de carácter nacional por la celebración del Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo.

Cuándo será el próximo finde largo

El próximo viernes 15 de mayo será feriado en las localidades de Casey, perteneciente al partido de Guaminí, de Bayauca de Lincoln, y en el partido bonaerense de Chacabuco por la celebración de festividades locales.

Casey celebrará el aniversario fundacional, mientras que en Chacabuco y Bayauca se conmemorarán las fiestas patronales. Por tal motivo, será una jornada no laborable para los habitantes de este lugar.

Habrá un feriado local que afecta a tres localidades bonaerenses.

Este asueto administrativo afectará principalmente a los empleados públicos de estas localidades y a quienes cumplen funciones en las sucursales del Banco Provincia. Durante esta jornada, estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo.

Cuáles son los feriados que restan en 2026