¡VIDEO! Muerte de Kevin: así fue el momento del choque en Chascomús

En las últimas horas se sumó una nueva prueba a la causa que investiga la muerte de Kevin Martínez, de 15 años, en la localidad bonaerense de Chascomús. Se trata de un video captado por una cámara de seguridad de la zona, donde se puede observar el momento en que ocurrió el choque entre un vehículo y la moto en la que viajaba el adolescente junto a otra persona.

En las imágenes se detalla la secuencia en la cual la moto Honda XR 150, en el cual se desplazaba la víctima junto a otro joven de 17 años, impactó contra un automóvil Ford Ka de color blanco.

El accidente ocurrió el martes pasado en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Las autoridades policiales identificaron a la persona que conducía el vehículo como María Antonella Saint Jean, de 25 años.

Luego de la colisión, Martínez quedó tendido sobre la calzada con lesiones graves. Minutos después, un hombre lo atacó violentamente.

Según los videos captados por cámaras de seguridad y filmaciones particulares aportadas por personas que presenciaron la escena, Leandro Edgardo Marzzellino se aproximó hacia el sector donde el adolescente ya se encontraba inmovilizado sobre una camilla de emergencias y comenzó a golpearlo en la cabeza y a ejercer presión con su pie sobre el cuello de la víctima.

El Cuerpo Médico Forense remitió el informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Martínez, en el que se certificó que la causa del deceso fue una fractura múltiple de cráneo. Asimismo, señalaron que el cadáver de la víctima presentaba un cuadro de politraumatismos severos, complementado con una hemorragia interna localizada en el sector de la cavidad torácica.

Los especialistas forenses determinaron que las lesiones óseas en la cabeza resultan compatibles con el impacto contra una superficie dotada de velocidad y masa. Esta especificación mantiene abierta la línea de investigación sobre el origen directo del trauma.

En tanto, la Fiscalía busca establecer si el fallecimiento ocurrió por el golpe contra el automóvil, o si las agresiones físicas posteriores ejercidas por el tercero tuvieron una incidencia de coautoría o agravamiento en el deceso.

Mientras tanto, la conductora del vehículo fue imputada bajo homicidio culposo.