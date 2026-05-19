Crimen en Chascomús: el amplio prontuario del hombre que golpeó a Kevin Martínez mientras lo asistían después de ser atropellado

La Justicia confirmó que Leandro Marcelino, el hombre de 50 años señalado como el agresor del adolescente de 15 años fallecido en Chascomús, posee un amplio registro de antecedentes penales que incluye una condena reciente por abuso sexual.

La revelación complica la investigación penal preparatoria en la provincia de Buenos Aires, donde se intenta dirimir la responsabilidad del sospechoso en el desenlace fatal tras un siniestro vial en la vía pública. El imputado permanecía en libertad al momento del hecho debido a que la sentencia previa en su contra no se encontraba firme.

Kevin Martínez, de 15 años, fue golpeado brutalmente tras sufrir un accidente en Chascomús.

Entre los expedientes archivados y activos que constan en las fiscalías descentralizadas figuran múltiples denuncias por daño y lesiones leves radicadas en el año 2009, 2010 y 2024, además de una intervención de la Comisaría de la Mujer por violencia familiar.

La acusación más grave que pesa sobre el individuo corresponde a un proceso por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023 ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N°1 de Dolores.

El representante legal de los familiares de la víctima, José Arnaldo Equiza, detalló que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de esa misma localidad dictó un veredicto condenatorio contra Marcelino hace un mes por la causa de violación, pero el sospechoso no fue encarcelado preventivamente porque su defensa técnica había apelado la resolución de los magistrados.

El equipo forense evalúa los causales deceso

En tanto, el equipo forense evalúa los causales médicos del deceso para determinar si la causa directa de muerte fue el impacto inicial de la motocicleta contra un automóvil o si los traumatismos de cráneo posteriores infligieron un daño letal.

Los videos vecinales recopilados por los investigadores muestran al hombre aplicando fuerza física sobre el cuerpo del adolescente en la intersección urbana donde ocurrió el accidente, un elemento que la fiscalía considera clave para sostener la imputación formal.