Impactantes detalles de la autopsia al cuerpo del chico que murió tras un choque y una golpiza en Chascomús

Luego de la conmoción que sigue teniendo la localidad bonaerense de Chascomús, en la cual un joven de 15 años murió como consecuencia de los golpes recibidos, se conocieron los detalles preliminares de la autopsia.

Aunque se determinó que Kevin Martínez sufrió politraumatismos y hemorragias internas, todavía resta establecer con precisión cuál fue la lesión que le provocó la muerte.En tanto, el abogado de la familia, José Equiza, advirtió que los resultados son aún generales. "Ese informe no dice nada en realidad: politraumatismo son varios golpes. Lo que hay que determinar ahora es cuál es la causal concreta, cuál es el golpe que da muerte a Kevin", dijo tras la marcha que realizó la familia para pedir justicia.

El letrado remarcó que el avance de los estudios forenses será clave para esclarecer lo ocurrido y apuntalar la acusación contra el agresor. Según explicó, las pericias médicas, imágenes del hecho y testimonios reunidos serán determinantes para reconstruir la mecánica del ataque.

"El informe preliminar marca las consecuencias de la agresión, pero ahora hay que precisar qué lesión fue la determinante. No tenemos dudas de que la autopsia va a terminar de establecer eso", insistió en diálogo con un medio televisivo.

¿Cómo fue el episodio?

El hecho ocurrió el viernes pasado en las calles Jacarandá y Julián Quintana, en donde un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iban la víctima y otro joven de 17.

La secuencia quedó registrada en un video que tiene la Justicia y es una de las claves de la investigación. El tío del menor fallecido, Jonatan Ezequiel Bianchi, aportó las imágenes a la comisaría local. La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la causa.

Comunicado de la Municipalidad de Chascomús

Por otra parte y a través de un comunicado, la Municipalidad de Chascomús expresó las condolencias a la familia de Kevin y se refirió al accionar del personal que presenció el hecho.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Kevin y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Ante la gravedad de los hechos y las imágenes que circulan públicamente, informamos que la Justicia está llevando adelante una investigación para determinar las responsabilidades que correspondan", manifestaron.

"Las actuaciones del personal policial deberán ser evaluadas por los organismos competentes, garantizando transparencia y apego a los protocolos vigentes. La seguridad es una demanda legítima de la comunidad y requiere del compromiso permanente de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial para actuar con firmeza frente al delito, pero también con responsabilidad y dentro del marco de la ley", agregaron.

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