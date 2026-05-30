Quilmes impulsa una mesa permanente de diálogo con pymes y avanza un proyecto de emergencia para el sector

Funcionarios del Municipio de Quilmes, concejales locales y representantes de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales Argentinas (ENAC) mantuvieron una reunión con empresarios del distrito para analizar la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y avanzar en iniciativas de apoyo al sector.

Del encuentro participaron el secretario de Fiscalización, Julián Bellido; la secretaria de Hacienda, Eva Stoltzing; el subsecretario de Desarrollo Económico, Federico D'Angelo; autoridades de la empresa Verplast S.A., integrantes de la Cámara de Comercio de Quilmes y representantes de distintas pymes locales.

Durante la reunión, el Concejo Deliberante se comprometió a acompañar al sector mediante el impulso de una ordenanza y la conformación de una mesa de diálogo permanente con las empresas del distrito. Además, se informó que el proyecto será tratado en comisión el próximo 2 de junio con vistas a su debate en sesión el 9 de junio.

Uno de los puntos centrales fue el análisis de la capacidad industrial instalada y el nivel de actividad de las pymes. En ese marco, desde Verplast señalaron que actualmente la firma opera al 20 por ciento de su capacidad productiva, una situación que refleja las dificultades que atraviesa el sector.

Los participantes coincidieron en la necesidad de generar un marco de asistencia y continuar ampliando la convocatoria a más empresas del distrito para visibilizar la realidad productiva local y construir propuestas conjuntas.