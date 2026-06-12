Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y ¿lanzó una indirecta contra la China Suárez?: "La felicidad es otra cuando podés.."

Wanda Nara volvió a ser noticia en las redes sociales, pero esta vez por una compra millonaria. La empresaria, que sigue recibiendo críticas por sus Martín Fierro, compartió imágenes de su nueva camioneta de lujo, un vehículo que ronda los 400 mil dólares, en un showroom exclusivo. Lo que más llamó la atención, sin embargo, no fue el auto sino el texto que lo acompañaba: una reflexión sobre la felicidad, el trabajo propio y la independencia económica. Un mensaje que, para muchos, tenía un destinatario claro.

La mediática argentina Wanda Nara utilizó sus cuentas de Instagram para mostrar una nueva adquisición que generó revuelo inmediato. Se trata de una camioneta de alta gama, valuada en casi 400 mil dólares para los modelos 0 kilómetro. En las fotos, se ve el vehículo cubierto por una funda negra con el logo de la marca y la inscripción "G63", dentro de un salón de ventas de lujo. La puesta en escena no dejó lugar a dudas: no era una compra cualquiera.

Pero más allá del auto, lo que desató la polémica fue el texto que Wanda escribió junto a las imágenes. "La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar", posteó la empresaria. La frase, cargada de empoderamiento personal, se volvió viral en cuestión de minutos y dividió las aguas entre sus seguidores y detractores.

La foto que publicó Wanda Nara para celebrar la adquisición de su nueva camioneta.

La descripción oficial del vehículo desde la automotriz no escatima en adjetivos. La empresa lo define como "una clase maestra en diseño con elegantes acentos cromados, ruedas poderosas y el estilo característico". Y agrega: "Más fuerte que el tiempo. Encarna un aura de pura potencia y sofisticación". Sin dudas, un auto que no pasa desapercibido y que Wanda eligió mostrar con orgullo en un showroom rodeado de otras marcas premium.

Sin embargo, varios periodistas de espectáculos y usuarios de redes sociales le encontraron un sentido adicional al mensaje. Para muchos, la publicación funcionó como un guiño indirecto a la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi. Es que desde que comenzó su relación con el futbolista, la actriz compartió imágenes de viajes exclusivos y regalos costosos que recibió de él, incluyendo un lujoso convertible que le obsequió Rusherking cuando eran pareja.

En ese contexto, la frase de Wanda sobre comprar las cosas con "el fruto de tu trabajo" sonó como una diferencia. Una forma de marcar que ella no necesita que nadie le regale nada, porque puede costearse sus propios lujos. Mientras que otras figuras, según esta lectura, mostrarían una vida de alto perfil sostenida por obsequios de terceros. La comparación, aunque no explícita, quedó flotando en el ambiente mediático y encendió los comentarios en las redes.

La exhibición de bienes de alto valor se volvió una práctica común entre famosos. Pero Wanda le agregó un discurso de autorrealización y esfuerzo personal. Al mostrar la camioneta y escribir esa reflexión, no solo compartió un logro material. También construyó un relato de independencia, sobre todo en un momento donde su nombre sigue ligado a su separación de Icardi y a la nueva vida del futbolista con la China. Una forma, también, de recordar quién toma las decisiones en su vida.